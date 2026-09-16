Sabalenka é multada em US$ 7,5 mil por quebrar duas raquetes na final do US Open

Multa foi aplicada após a bielorrussa quebrar duas raquetes na derrota para Elena Rybakina; valor equivale a pouco mais de R$ 38 mil, segundo Agência Estado.

Aryna Sabalenka foi multada em US$ 7,5 mil por ter quebrado duas raquetes ao longo da disputa da final do US Open, informou a Agência Estado em matéria Publicado no CGN. Os episódios ocorreram durante a partida contra Elena Rybakina, no último sábado, 12.

A penalidade ocorreu após dois episódios distintos: uma raquete foi quebrada ao ser batida no chão durante o jogo e outra foi lançada na quadra no ponto final, quando a vitória de Rybakina foi decretada. A reportagem também aponta que o valor equivale a pouco mais de R$ 38 mil na cotação usada pela publicação.

Incidentes na partida e valor da multa

Segundo a Agência Estado, Sabalenka quebrou uma raquete ao bater no chão durante a partida e, no ponto decisivo, lançou outra raquete na quadra após a confirmação do título da adversária. A multa aplicada foi de US$ 7,5 mil (pouco mais de R$ 38 mil, segundo CGN).

Reação de Sabalenka

Em entrevista coletiva citada pela reportagem, Sabalenka afirmou: “É muito difícil controlar as emoções quando se perde uma final de Grand Slam e se estava tentando conquistar o tricampeonato. Eu só queria liberar tudo, porque, se guardasse aquilo dentro de mim, não conseguiria dizer uma palavra ou teria uma atitude menos simpática”.

Consequência no ranking

Com o vice-campeonato, a tenista de 28 anos deixou a primeira posição do ranking de simples da WTA após uma sequência de 99 semanas no topo. A vaga foi ocupada por Elena Rybakina, que já havia alcançado a liderança ao chegar à semifinal do último Grand Slam da temporada, segundo a Agência Estado, via CGN.