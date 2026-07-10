Carreta carregada com soja tomba às margens da BR-163, próximo à Sede Alvorada em Cascavel

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Por Redação
Atualizado em
Uma carreta carregada com soja tombou às margens da BR-163, nas proximidades da comunidade de Sede Alvorada, em Cascavel, no final da noite de quinta-feira e início da madrugada desta sexta-feira (10).
Segundo as informações apuradas no local, o motorista, de 31 anos, havia carregado o veículo em Toledo e seguia com destino ao Porto de Paranaguá, onde faria o descarregamento da carga.
Equipes da concessionária responsável pela rodovia foram mobilizadas para prestar os primeiros atendimentos, realizaram a sinalização do trecho com cones e dispositivos refletivos e controlaram o fluxo de veículos para garantir a segurança dos demais usuários da via.
Militares do Corpo de Bombeiros também foram acionados, deslocando equipes de resgate e um caminhão ABTR para dar apoio à ocorrência.
O condutor apresentava dores na região da clavícula. Após receber os primeiros atendimentos, ele foi encaminhado a uma unidade de pronto atendimento para reavaliação médica. Apesar dos ferimentos, o estado de saúde era considerado estável.
As causas do tombamento não haviam sido informadas.
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