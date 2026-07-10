Black Ops 1 e 2 são lançados de surpresa na PSN

Os ports de Call of Duty: Black Ops (2010) e Black Ops 2 (2012) já estão disponíveis para PlayStation 4 e PlayStation 5. Desenvolvidos pela Iron Galaxy em parceria com a Activision, os jogos chegam sem remasterizações ou remakes – são as versões originais, com a jogabilidade clássica que os fãs conhecem.

Cada título custa R$ 174,90, mas assinantes da PlayStation Plus podem comprá-los por R$ 87,45 até 6 de agosto. Não há um pacote com os dois jogos juntos. O multiplayer não tem suporte multiplataforma, e os pacotes de temporada de cada jogo – que incluem mapas adicionais e conteúdo de Zombies – são vendidos separadamente, com desconto para os assinantes da Plus.



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Recentemente, Call of Duty: Modern Warfare III foi adicionado a PlayStation Plus, com os jogadores podendo garantir o pacote cross-gen, que garante as versões para PlayStation 4 e PlayStation 5.

O novo Call of Duty: Modern Warfare 4 chega em outubro para PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 e PC.