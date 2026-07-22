Carreta paralisa BR-376 e provoca caos de 7 km na grande Curitiba; Estradas em tempo real

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
O trânsito nas rodovias federais (BRs) e estaduais (PRs) do Paraná exige atenção redobrada nesta quarta-feira (22). Além da mudança nas condições do tempo, acidentes, pane mecânica e obras provocam lentidão em diferentes trechos, principalmente na Região Metropolitana de Curitiba.
Entre os principais pontos de atenção estão um acidente na BR-376, em São José dos Pinhais, uma carreta com pane mecânica no Contorno Sul de Curitiba e bloqueios que impactam o fluxo na BR-277.
Um acidente registrado no km 615 da BR-376, no sentido Curitiba, na região de São José dos Pinhais, provoca cerca de 2 quilômetros de congestionamento na manhã desta quarta-feira.
Até o momento, não há informações sobre feridos.
Uma carreta com pane mecânica na alça de acesso ao viaduto do Contorno Sul de Curitiba, no sentido Campo Largo, causa reflexos no trânsito da Cidade Industrial de Curitiba (CIC).
O congestionamento já chega a aproximadamente 7 quilômetros, deixando o tráfego bastante lento na região.
Motoristas que seguem pela BR-277, entre Curitiba e o Litoral, também encontram dificuldades. O fluxo permanece lento devido às obras na ponte sobre o Rio Pequeno.
Além disso, um bloqueio total preventivo foi realizado em ambos os sentidos da rodovia após a queda de um poste de energia sobre a pista, na altura do km 77, impactando a circulação de veículos.
No Contorno Leste (BR-116), o movimento é intenso no sentido Campo Largo. O trecho registra lentidão e pontos de parada em diversos momentos do percurso.
As equipes da EPR Paraná continuam executando obras em diferentes rodovias do interior do estado.
O sistema “pare e siga” permanece em operação em trechos das BR-369, BR-376 e PR-323, exigindo redução de velocidade e atenção dos motoristas.
Também seguem em circulação unidades itinerantes de atendimento e equipes de manutenção realizando serviços próximos aos municípios de Londrina, Arapongas e Paranavaí.
A quarta-feira é marcada por uma mudança significativa nas condições do tempo no Paraná. Com a instabilidade avançando sobre o estado, a recomendação é que os condutores reduzam a velocidade, aumentem a distância de segurança entre os veículos e respeitem a sinalização, especialmente nos trechos com obras, acidentes ou bloqueios parciais.
CRÉDITOS E LINK DO ARTIGO
Mais Notícias
Home Page – Início
See more: The Global Track