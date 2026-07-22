PALESTRA GRATUITA EM UBIRATÃ VAI ABORDAR AS MUDANÇAS DA NR-1 PARA AS EMPRESAS

Empresários, gestores e líderes de RH de Ubiratã e região terão a oportunidade de participar de uma palestra gratuita sobre as mudanças da NR-1 e os desafios que as novas exigências trazem para as empresas.

O encontro será conduzido por Fernanda Albuquerque Bonotto, diretora de Gestão do Tino Supermercado e especialista em Gestão de Pessoas, Desenvolvimento Organizacional e Comunicação.

Durante a palestra, serão abordados temas como:

✅ O que muda para as empresas com a atualização da NR-1;

✅ Como se preparar para as novas exigências;

✅ NR-17 (AEP e AET) – Avaliação Ergonômica Preliminar, Análise Ergonômica do Trabalho e fatores psicossociais.

📅 Data: 04 de agosto (terça-feira)

🕢 Horário: 19h30

📍 Local: Auditório da ACEU de Ubiratã

O evento é gratuito, com realização e apoio da ACEU. As vagas são limitadas, por isso os interessados devem garantir sua participação com antecedência.

Medenge – Medicina e Segurança do Trabalho

📲 (44) 99701-6529

👉 @clinica.medenge

📍 Atendimento em Ubiratã • Campina da Lagoa • Juranda • Roncador

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