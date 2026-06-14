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*CARRETA TOMBA, ESPALHA CARGA DE MILHO E INTERDITA PARCIALMENTE TRECHO DA BR-36…

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✅️ *CARRETA TOMBA, ESPALHA CARGA DE MILHO E INTERDITA PARCIALMENTE TRECHO DA BR-369 EM UBIRATÃ*

Veja a matéria completa no link: 👇

https://www.instagram.com/reel/DZkQbmeOM7V/?igsh=MWZpbWxtNGh2cXE4Yw==

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Source
The Global Track

Corinthia Mes

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