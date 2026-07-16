CARRO É ENCONTRADO ENTERRADO DURANTE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO RURAL EM PITANGA

Um fato inusitado chamou a atenção na manhã desta quinta-feira (16), no município de Pitanga. Um veículo foi encontrado completamente enterrado durante os trabalhos de uma obra de pavimentação asfáltica rural na comunidade da Limeira, nas proximidades do antigo aeroporto da cidade.

De acordo com as informações, funcionários da Dellai Engenharia realizavam escavações com máquinas no trecho onde será implantado o asfalto quando localizaram um automóvel Fiat/Strada sob a terra.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para registrar a ocorrência e acompanhar os procedimentos. Até o momento, não há informações oficiais sobre a origem do veículo, há quanto tempo ele estava enterrado ou se existe alguma ligação com ocorrências policiais registradas na região.

As circunstâncias que levaram o automóvel a ser encontrado debaixo da terra ainda são um mistério e serão investigadas pelas autoridades competentes, que devem apurar o caso para esclarecer como o veículo foi parar no local.

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