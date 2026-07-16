Imagens impactantes mostram agressão com taco de beisebol, socos e chutes em Cascavel

A CGN obteve acesso às imagens de câmeras de segurança que registraram a violenta agressão ocorrida na manhã desta segunda-feira (13), na Rua Jorge Lacerda, no Bairro Claudete, em Cascavel.

As imagens mostram o momento em que a discussão entre dois homens evolui para agressões físicas. Durante o confronto, um dos envolvidos utiliza um taco de beisebol para atingir o outro diversas vezes. Mesmo depois de a vítima cair ao chão, o agressor continua desferindo golpes e ainda aplica vários socos e chutes.

Após a sequência de agressões, a vítima consegue se levantar e deixa o local. Ela sofreu ferimentos, principalmente na região da cabeça, sendo posteriormente encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar. Os dois envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde prestaram depoimento. O caso segue sob investigação, e as imagens das câmeras de segurança devem contribuir para o esclarecimento dos fatos.

Sobre a caracterização da legítima defesa apresentada pelo agressor, a Polícia Militar destacou que a reação deve ocorrer diante de uma agressão atual ou iminente e ser proporcional, limitando-se ao necessário para cessar a agressão. Caso esse limite seja ultrapassado, a conduta pode ser caracterizada como excesso. A Polícia Civil investiga as imagens. Novas informações sobre o caso deverão ser divulgadas em breve.