Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Lula melhora em grupos que o rejeitam e aprovação fica acima da desaprovação pela primeira vez desde 2024

Lula melhora em grupos que o rejeitam e aprovação fica acima da desaprovação pela primeira vez desde 2024

  • Read Time0 mins

Share your love

Lula melhora em grupos que o rejeitam e aprovação fica acima da desaprovação pela primeira vez desde 2024
Lula tem seu governo aprovado por 48%, segundo pesquisa Genial/Quaest, e desaprovado por 47%; presidente lidera todos os cenários de 2º turno — Foto: Gabriel de Paiva/ 23-06-2026

A aprovação do governo melhorou inclusive entre homens, segmento no qual Lula enfrenta resistência. Entre o público feminino, a gestão é aprovada por 50%, contra 44% que desaprovam; enquanto isso, no masculino, o petista é aprovado por 46% e desaprovado por 50%. Apesar do cenário, no mês passado, o governo Lula tinha desaprovação de 53% entre os homens, índice que chegou a 55% nos três meses anteriores. Nesse segmento, a margem de erro é de três pontos.

Mais Notícias

Home Page – Início

Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

Compartilhe seu amor

Posts relacionados