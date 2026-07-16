Lula melhora em grupos que o rejeitam e aprovação fica acima da desaprovação pela primeira vez desde 2024

A aprovação do governo melhorou inclusive entre homens, segmento no qual Lula enfrenta resistência. Entre o público feminino, a gestão é aprovada por 50%, contra 44% que desaprovam; enquanto isso, no masculino, o petista é aprovado por 46% e desaprovado por 50%. Apesar do cenário, no mês passado, o governo Lula tinha desaprovação de 53% entre os homens, índice que chegou a 55% nos três meses anteriores. Nesse segmento, a margem de erro é de três pontos.