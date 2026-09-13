Candidatos ao governo do Paraná realizam agendas públicas em Curitiba e no interior

Requião Filho, Sergio Moro e Sandro Alex tiveram compromissos públicos neste sábado; outros candidatos atuaram em municípios do interior ou não divulgaram agenda

Segundo o G1, os candidatos ao governo do Paraná marcaram compromissos de campanha em Curitiba e no interior do estado neste sábado (12). As atividades incluíram atos políticos, encontros com apoiadores, entrevistas e eventos com comunidades locais.

Agendas dos candidatos

Requião Filho (PDT) participou de um ato político na Boca Maldita, no Centro de Curitiba, com correligionários, incluindo o presidente e Candidatos à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele não divulgou o restante da agenda de campanha.

Sandro Alex (PSD) participou de uma sabatina da Paiquerê, Folha de Londrina e da subseção de Londrina da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Almoçou no Mercado Municipal de Curitiba e esteve em um evento do Dia Nacional da Juventude da Força Jovem Católica de Curitiba e em um culto na Visão Missionária.

Sergio Moro (PL) se reuniu com o Conselho de Desenvolvimento de Cascavel, concedeu uma entrevista coletiva na Associação Comercial e Industrial de Cascavel (ACIC) e fez uma caminhada no calçadão da cidade. Depois, almoçou em Toledo, seguiu para Assis Chateaubriand para encontrar apoiadores na Associação Comercial e Industrial do município (ACIAC) e finalizou o dia em um encontro com apoiadores em um restaurante de Toledo.

Adriano Funileiro (PCO) concentrou a agenda em Paranavaí: conversou com moradores do bairro Vila Operária, teve atividade no bairro Jardim São Jorge, na Coloninha, e se reuniu com moradores do bairro Vila Citi.

Alexandre Salomão (Mobiliza) cumpriu compromissos em São José dos Pinhais: visitou produtores e empreendedores da Rota das Colônias e região, almoçou em um restaurante e foi a uma chácara de produção de morangos. Para a noite, agendou uma live nas redes sociais.

Luiz França (Missão), Samuel de Mattos (PSTU) e Tayná Miessa (Unidade Popular) não divulgaram a agenda de campanha deste sábado (12), informou o G1.

Contexto eleitoral

A campanha eleitoral de 2026 iniciou em 16 de agosto em todo o país; desde então, candidatos estão autorizados a pedir votos e realizar comícios, caminhadas, debates e divulgar propostas conforme as regras da Justiça Eleitoral, segundo o G1. O primeiro turno das eleições de 2026 está marcado para 4 de outubro; o segundo turno, se necessário, para 25 de outubro.