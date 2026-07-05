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Cartão vermelho para decisões tomadas sem informação!Na hora de contratar um s…

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🟥 Cartão vermelho para decisões tomadas sem informação!

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