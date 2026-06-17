Cascavel ganha cores do Brasil em ação de revitalização de espaços públicos

Cascavel se prepara para ganhar ainda mais cor e vida nos próximos dias. A Prefeitura de Cascavel inicia nesta quinta-feira (18), às 9h, uma ação especial de revitalização de espaços públicos. As intervenções serão na Praça Wilson Joffre e na Avenida Brasil, no trecho entre a Avenida Barão de Cerro Azul e a Rua Marechal Cândido Rondon.

O lançamento da ação será na Travessa Champagnat, em frente à Pastelaria Mellos. A iniciativa ganhou força por meio de um projeto desenvolvido pelas empresas Hydronorth e Foz Tintas chamado “A Rua é Nossa”, que escolheram Cascavel como uma das cidades do Paraná para receber a ação.

Por meio da parceria firmada entre o setor público e o setor privado, as empresas serão responsáveis pela doação das tintas e demais materiais. Como contrapartida, o Município disponibilizará a mão de obra para a execução dos serviços. A ação contará com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e deve levar aproximadamente 15 dias de trabalho.

As pinturas utilizarão as cores do brasão de Cascavel: azul, branco, verde e amarelo, que também remetem às cores da bandeira brasileira, contribuindo para criar um ambiente de integração, pertencimento e entusiasmo em torno do período da Copa do Mundo.

Entre os espaços que receberão pintura estão floreiras, meios-fios internos, lixeiras, bancos, quiosques, pista de caminhada, escadarias, banheiros públicos e o módulo da Guarda Municipal instalado na praça.

A proposta é promover melhorias visuais, reforçar a conservação dos espaços e tornar os ambientes mais agradáveis para moradores e visitantes.

Além disso, a iniciativa contribui para a valorização dos espaços públicos e incentiva o cuidado coletivo com a cidade.