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Cascavel ganha cores do Brasil em ação de revitalização de espaços públicos

Cascavel ganha cores do Brasil em ação de revitalização de espaços públicos

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Cascavel ganha cores do Brasil em ação de revitalização de espaços públicos
Cascavel ganha cores do Brasil em ação de revitalização de espaços públicos

Cascavel se prepara para ganhar ainda mais cor e vida nos próximos dias. A Prefeitura de Cascavel inicia nesta quinta-feira (18), às 9h, uma ação especial de revitalização de espaços públicos. As intervenções serão na Praça Wilson Joffre e na Avenida Brasil, no trecho entre a Avenida Barão de Cerro Azul e a Rua Marechal Cândido Rondon.

O lançamento da ação será na Travessa Champagnat, em frente à Pastelaria Mellos. A iniciativa ganhou força por meio de um projeto desenvolvido pelas empresas Hydronorth e Foz Tintas chamado “A Rua é Nossa”, que escolheram Cascavel como uma das cidades do Paraná para receber a ação.

Por meio da parceria firmada entre o setor público e o setor privado, as empresas serão responsáveis pela doação das tintas e demais materiais. Como contrapartida, o Município disponibilizará a mão de obra para a execução dos serviços. A ação contará  com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e deve levar aproximadamente 15 dias de trabalho.

As pinturas utilizarão as cores do brasão de Cascavel:  azul, branco, verde e amarelo, que também remetem às cores da bandeira brasileira, contribuindo para criar um ambiente de integração, pertencimento e entusiasmo em torno do período da Copa do Mundo.

Entre os espaços que receberão pintura estão floreiras, meios-fios internos, lixeiras, bancos, quiosques, pista de caminhada, escadarias, banheiros públicos e o módulo da Guarda Municipal instalado na praça. 

A proposta é promover melhorias visuais, reforçar a conservação dos espaços e tornar os ambientes mais agradáveis para moradores e visitantes. 

Além disso,  a iniciativa contribui para a valorização dos espaços públicos e incentiva o cuidado coletivo com a cidade.

Fonte do Artigo
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Corinthia Mes

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