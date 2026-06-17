MPPR empossa dois Procuradores de Justiça nesta sexta-feira, 19 de junho

Simone Maria Tavarnaro Pereira ingressou no Ministério Público do Paraná em 1999, iniciando sua trajetória como Promotora de Justiça substituta na então 47ª Seção Judiciária, com sede em Colombo. Atuou na Promotoria de Justiça de Ipiranga entre 1999 e 2002 e, posteriormente, exerceu funções nas comarcas de Assis Chateaubriand, Guarapuava e Paranaguá, com atribuições predominantes nas áreas da Infância e Juventude e Família, além de atuação criminal e perante o Tribunal do Júri. Em 2004, foi promovida para Cascavel, onde atuou junto ao Tribunal do Júri e ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

A partir de 2005, passou a exercer também funções estratégicas na administração institucional, com designações para o Centro de Apoio Operacional e para a Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público de Curitiba. Atuou ainda nos foros regionais de Colombo e Pinhais e, em 2008, tornou-se Promotora de Justiça substituta da 1ª Seção Judiciária de Curitiba. No mesmo ano, foi designada para o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública, área na qual voltou a atuar posteriormente. Entre 2011 e 2024, desempenhou funções de assessoramento junto à Corregedoria-Geral e também coordenou o Núcleo de Apoio Técnico do Caex e integrou a Coordenadoria de Recursos Criminais.

Em 2024, exerceu a função de Promotora-Corregedora adjunta e, desde abril do mesmo ano, atua como assessora do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça. Desde setembro de 2025, acumula ainda atribuições no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública. Também integrou bancas de concursos para ingresso na carreira do Ministério Público.