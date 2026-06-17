MPPR empossa dois Procuradores de Justiça nesta sexta-feira, 19 de junho

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O Ministério Público do Paraná realiza nesta sexta-feira, 19 de junho, a solenidade de posse no cargo de Procurador de Justiça de Simone Maria Tavarnaro Pereira e Roberto Ouriques.
A cerimônia ocorrerá às 17 horas, no oitavo andar do Bloco II da sede do MPPR, em Curitiba (Rua Marechal Hermes, 820). O evento será transmitido ao vivo pelo YouTube.
Simone Maria Tavarnaro Pereira ingressou no Ministério Público do Paraná em 1999, iniciando sua trajetória como Promotora de Justiça substituta na então 47ª Seção Judiciária, com sede em Colombo. Atuou na Promotoria de Justiça de Ipiranga entre 1999 e 2002 e, posteriormente, exerceu funções nas comarcas de Assis Chateaubriand, Guarapuava e Paranaguá, com atribuições predominantes nas áreas da Infância e Juventude e Família, além de atuação criminal e perante o Tribunal do Júri. Em 2004, foi promovida para Cascavel, onde atuou junto ao Tribunal do Júri e ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).
A partir de 2005, passou a exercer também funções estratégicas na administração institucional, com designações para o Centro de Apoio Operacional e para a Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público de Curitiba. Atuou ainda nos foros regionais de Colombo e Pinhais e, em 2008, tornou-se Promotora de Justiça substituta da 1ª Seção Judiciária de Curitiba. No mesmo ano, foi designada para o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública, área na qual voltou a atuar posteriormente. Entre 2011 e 2024, desempenhou funções de assessoramento junto à Corregedoria-Geral e também coordenou o Núcleo de Apoio Técnico do Caex e integrou a Coordenadoria de Recursos Criminais.
Em 2024, exerceu a função de Promotora-Corregedora adjunta e, desde abril do mesmo ano, atua como assessora do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça. Desde setembro de 2025, acumula ainda atribuições no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública. Também integrou bancas de concursos para ingresso na carreira do Ministério Público.
Roberto Ouriques ingressou no Ministério Público do Paraná em abril de 1991, após aprovação no segundo concurso realizado em 1990. Iniciou sua carreira como Promotor de Justiça substituto nas comarcas de União da Vitória e Castro, assumindo, ainda em 1991, a titularidade da comarca de Curiúva, onde permaneceu até 1993. Em seguida, atuou na comarca de Ipiranga (1993 a 1995) e retornou a Castro (1995 a 1998), com atribuições perante a Vara Criminal e da Infância e da Juventude.
Em 1998, foi promovido para a comarca de Cascavel, exercendo funções na 2ª Vara Criminal e na Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público até o ano 2000. Na sequência, passou a atuar em Ponta Grossa, onde permaneceu por mais de 25 anos, com atribuições nas Promotorias de Defesa do Patrimônio Público e do Meio Ambiente, além de atuação perante a 2ª Vara Criminal, a Vara de Execuções Penais e as Varas Cíveis. Nos últimos 13 anos de sua trajetória na comarca, entre abril de 2013 e junho de 2026, exerceu atribuições perante a 1ª Vara de Família e Registros Públicos, com incumbência também para a propositura de ações de investigação de paternidade. Em 10 de junho de 2026, foi promovido ao cargo de Procurador de Justiça, conforme o Ato 374/2026.
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