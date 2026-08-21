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Católicos vivem o tempo da tradicional Quaresma de São Miguel

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Tempo de renovação e combate espiritual para a Igreja Católica. Desde o último dia 15 de agosto, católicos de todo o país vivenciam a tradicional Quaresma de São Miguel Arcanjo. A Quaresma de São Miguel Arcanjo é um tempo especial de oração e penitencia. Uma tradição de origem franciscana passada entre gerações. Prática de entrega e confiança que gera testemunhos de fé.

Reportagem de Isaque Valle e Messias Junqueira

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