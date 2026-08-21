TRÊS JOVENS MORREM EM ACIDENTE NA BR-376

Três jovens morreram após o Hyundai HB20 em que estavam sair da pista e cair em uma estrutura de contenção de água, na madrugada desta quinta-feira (20), na BR-376, em Mandaguaçu.

As vítimas foram identificadas como Maria Clara de Almeida, 26 anos; Maria Eduarda da Silva Vanderlei, 21 anos; e Larissa Viana, 23 anos.

O acidente aconteceu por volta das 3h40, no sentido Maringá. O veículo teria rodado na pista, atingido o guard-rail e caído na estrutura, ficando praticamente submerso.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o carro saiu da pista. O veículo foi localizado após o amanhecer, quando pessoas que passavam pelo local perceberam parte do automóvel e acionaram o socorro.

O Corpo de Bombeiros retirou as três vítimas do veículo. Os corpos foram encaminhados ao IML de Maringá.

Duas das vítimas tinham ligação com a Universidade Estadual de Maringá (UEM). As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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