Cauã Reymond e Elize Matsunaga: o que ver essa semana – 18/07/2026 – Ilustrada

Idealizada e protagonizada por Cauã Reymond, “Jogada de Risco” acompanha um ex-jogador de futebol que tenta reconstruir a carreira como empresário de atletas.

Enquanto busca espaço em um mercado competitivo, ele enfrenta o peso do fracasso nos gramados, uma relação conturbada com o pai, a sabotagem de antigos colegas, o vazamento de informações sigilosas e dívidas do passado. O elenco reúne ainda Marcos Frota, Maria Bopp e Marcelo Adnet.

Onde ver: Globoplay, a partir de quinta-feira, 23

Elize: Sombras de uma Mulher

Onde ver: Netflix, a partir de quarta-feira, 22

Protagonizado por Lorena Comparato, o suspense psicológico revisita o caso Elize Matsunaga ao retratar o relacionamento conturbado entre ela e Marcos Kitano Matsunaga, diretor da Yoki. A trama acompanha os acontecimentos que culminaram num dos crimes de maior repercussão do país.

Ransom Canyon

Onde ver: Netflix, a partir de quinta-feira, 23

A segunda temporada do faroeste contemporâneo retoma a trama seis meses após a partida de Quinn para Nova York, onde trabalhou como pianista. De volta a Ransom Canyon, ela reencontra o fazendeiro Staten, e eles precisam enfrentar sentimentos que ficaram em aberto. Com Minka Kelly e Josh Duhamel.

Pato Fu

Onde ver: TV Cultura e SescTV, 12h, livre

Apresentado por Wandi Doratiotto, com participação de Roberta Martinelli, o programa ao vivo direto do Sesc Itaquera recebe o Pato Fu. A banda celebra os 30 anos do álbum “Gol de Quem?” com um show que revisita o disco na íntegra, seguindo a ordem original das faixas.

Um Homem Perfeito

Onde ver:Film&Arts, 22h, 14 anos

Mathieu Vasseur é um aspirante a escritor que consegue fama e fortuna após encontrar e publicar um manuscrito inacabado de um homem morto. O sucesso o leva a uma teia de mentiras e crimes, mas um chantagista ameaça expor sua fraude. O thriller psicológico francês foi dirigido por Yann Gozlan.

Canal Livre

Onde ver: Band, 23h, livre

O psicanalista Christian Dunker debate os impactos das transformações tecnológicas na saúde mental. Do comportamento influenciado pela exposição constante às redes sociais ao aumento de ansiedade e o avanço da inteligência artificial na rotina das pessoas.

23.000 Vidas

Onde ver: Netflix, 14 anos

Inspirado na história real de uma ONG alemã, o filme acompanha um grupo de jovens que decide resgatar refugiados à deriva no Mediterrâneo. Sem experiência em operações marítimas, eles compram um barco de pesca e enfrentam dilemas enquanto embarcam na missão de salvar cerca de 23 mil pessoas.

Camille Claudel

Onde ver: Belas Artes à la Carte, 16 anos

A trajetória da escultora Camille Claudel é marcada por criatividade e uma relação de dependência emocional do também escultor Auguste Rodin, o que acaba afetando sua saúde. O filme indicado ao Oscar de 1990 tem Isabelle Adjani e Gérard Depardieu no elenco.

Sonic 3: O Filme

Onde ver: Paramount+, 12 anos

Sonic, Knuckles e Tails unem forças para enfrentar Shadow, um misterioso ouriço com poderes e um passado marcado pela dor. Na versão em inglês, as vozes deste terceiro capítulo da franquia inspirada nos games da Sega são de Ben Schwartz, Jim Carrey e Keanu Reeves.