É ela? Mariana Ximenes gera polêmica com foto: ‘Fiquei meio confusa’; veja

No ar como a Dora de Quem Ama Cuida, novela das 21h da TV Globo escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, Mariana Ximenes virou assunto nas redes sociais. Passou a repercutir uma foto ousada na qual a famosa aparece de camisa aberta e sem sutiã.

O registro foi feito para uma marca de roupas e gerou comentários. “Fiquei meio confusa”, escreveu uma internauta no X, antigo Twitter. “Lavaria nesse tanquinho cada peça de roupa à mão”, apontou outro. “A barriga dela é babado demais”, destacou um terceiro.

MARIANA XIMENES FALA SOBRE QUEM AMA CUIDA E FAMA DE SER RESERVADA

Entrevistada pela revista Marie Claire, Mariana Ximenes falou sobre Dora, personagem que vive em Quem Ama Cuida. “A Dora é uma mulher cheia de desejos, que sonha, sente, chora e luta e tem reservado aí um grande dilema amoroso para ela. Ainda não experienciei esse romance, mas o fato é que ela vai ter um encontro com o sobrinho do marido. Vai ser uma traição com um menino mais novo, então tem várias abordagens”, declarou a estrela.

“Mas é curioso. É bom a mulher hoje em dia ser livre e dar vazão aos seus desejos. Claro, que tem a questão da traição, que é muito delicada, e que a gente tem que ter sempre respeito pelo seu cônjuge e pela família, mas eu acho que o Walcyr Carrasco e a Cláudia Souto vão conduzir muito bem esse dilema e trazer muitos questionamentos e reflexões para as mulheres e também para os homens”, refletiu a famosa.

A artista comentou também a fama de ser mais reservada na vida particular. “Não sei de onde veio, é o meu jeito de ser, nunca ninguém me ensinou a ser assim, mas é o que eu acredito. Sou bem extrovertida, expansiva e muito animada com as pessoas que eu gosto. Estou sempre agregando, proporcionando bons encontros e reunindo pessoas. Mas, na vida pessoal, eu realmente prefiro preservar minha privacidade”, declarou a celebridade.

“É o que eu penso, sinto e minha forma de me colocar no mundo. E sem esconder nada, porque não tenho nada para esconder. É só reserva mesmo, porque a minha vida é privada, de verdade. A gente divide um pouquinho [risos]”, finalizou Ximenes.

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