CBLOL 2026: Cariok abre o jogo sobre momento na carreira: “Preciso provar meu valor de novo”

A competição é implacável. Em um dia, você está no topo; no outro, passa a ser visto como substituível — e Cariok sentiu isso na pele. Após viver, individualmente, um dos splits mais brilhantes de sua carreira no 2º Split de 2025, o jogador se viu mergulhado na profunda crise enfrentada, em 2026, pela organização que representa há mais de seis anos.

No entanto, o esporte sempre oferece uma certeza: o amanhã. Em um split com três novas peças, o jungler busca construir memórias mais felizes e chegar ao fim da temporada com a sensação de ter provado novamente o seu valor no CBLOL 2026 2º Split:

Eu sinto que preciso provar meu valor de novo, acho que mais pra mim mesmo, porque tem bastante player novo jogando bem e já tem um tempo que eu não tô em alta. Então, acho que é algo que preciso recuperar e também mostrar que ainda tô aqui, que ainda tenho potencial, meu valor.

Na conversa, Cariok falou sobre a queda de rendimento desde o fim da última temporada, a adaptação a Boal, Hena e Ceos, citou o centroavante inglês Harry Kane como inspiração e destacou a vontade de escrever novas — e mais felizes — histórias na paiN Gaming.

Confira, abaixo, o bate-papo exclusivo do Mais Esports com o jungler dos Tradicionais.