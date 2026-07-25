Homem leva facada no olho em Cascavel

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Por Diego Cavalcante
Atualizado em
Um homem de 31 anos ficou ferido após ser atingido por uma facada no olho esquerdo na manhã deste sábado (25), em Cascavel.
O atendimento foi realizado na Avenida Carlos Gomes, no bairro Maria Luiza, porém o fato teria ocorrido em outro endereço. O Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) foi acionado para prestar atendimento à vítima.
Segundo informações apuradas pela CGN, o homem caminhava com um amigo quando um desafeto desse amigo teria cruzado com eles. Durante o encontro, houve um desentendimento e o autor teria desferido um golpe com uma faca contra o amigo do desafeto.
A arma utilizada seria uma faquinha de serra. O ferimento no olho foi considerado superficial, mas a vítima precisou ser encaminhada para atendimento médico para realizar sutura.
A Polícia Militar foi mobilizada para registrar a ocorrência e realizar diligências para localizar o responsável pela agressão.
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