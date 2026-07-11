Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Tafel mit Kursen

CD Projekt-Aktie: Lohnt sich der Einstieg jetzt?

  • Read Time2 mins

Share your love

Tafel mit Kursen
CD Projekt-Aktie: Lohnt sich der Einstieg jetzt?

An der Börse legten CD Projekt-Aktien auf Zehn-Jahres-Sicht per saldo um +765,0% zu, was einer Performance von +15,7% pro Jahr entspricht. Eine Kapitalanlage in Höhe von 10.000 Euro wäre damit auf 86.504 Euro gestiegen. Parallel dazu ist das Anlage-Risiko angesichts der Verlust-Ratio* von 3,96 als hoch einzustufen. Doch qualifiziert sich die Aktie von CD Projekt nach den strengen Richtlinien im boerse.de-Aktienbrief als Champion? Sie sollten wissen:

Champions-Aktien verzeichnen seit mindestens zehn Jahren deutlich höhere und beständigere Kursgewinne bei merklich geringeren Kursrücksetzern als 99,9% sämtlicher weltweit börsennotierten Aktien. In boerse.de finden Sie beispielsweise mehr als 30.000 Aktien – davon erhalten nur 100 das Qualitäts-Merkmal „Champion“. Erfahren Sie jetzt, um welche Aktien es sich dabei handelt – klicken Sie hier…

Das folgende Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen jährlichen Renditen der CD Projekt-Aktie über verschiedene Anlagezeiträume. Dabei wird auf der horizontalen Achse das Kauf- und auf der senkrechten Achse das Verkaufsjahr dargestellt.

2017 
106,9
         
2018 
72,4
43,7
        
2019 
78,5
65,8
91,4
       
2020 
51,1
36,1
32,4
-8,4
      
2021 
28,8
14,5
6,1
-21,0
-31,9
     
2022 
15,3
2,5
-5,8
-25,6
-32,9
-33,9
    
2023 
12,4
1,6
-5,2
-20,5
-24,2
-20,0
-3,1
   
2024 
18,5
9,4
4,5
-7,4
-7,1
3,0
28,6
70,8
  
2025 
19,3
11,4
7,4
-2,4
-1,2
8,4
27,9
47,0
26,5
 
Ø 
44,8
23,1
18,7
-14,2
-19,5
-10,6
17,8
58,9
26,5
 
  201620172018201920202021202220232024

Langfristig handelt es sich bei der CD Projekt-Aktie um einen Depotbremser: Während die 100 Champions aus dem boerse.de-Aktienbrief seit 2016 Kursgewinne von durchschnittlich +18,5% ausweisen, entwickelte sich das CD Projekt-Papier schlechter und das bei eindeutig höherem Risiko. Dementsprechend: Sichern Sie sich jetzt den boerse.de-Aktienbrief kostenfrei und profitieren Sie wie bereits tausende Anleger von den konkreten Aktien-Empfehlungen. Klicken Sie hier…

* Die Verlust-Ratio ist eine Kennzahl, in der die Häufigkeit eines Kursverlustes mit dem gewichteten Durchschnittsverlust multipliziert wird. Je höher die Verlust-Ratio, desto höher das Risiko der Aktie. Zusammen mit der geoPAK10 und der Gewinn-Konstanz bildet diese Kennzahl die Basis der Performance-Analyse. Warum die Performance-Analyse so erfolgreich ist, können Sie hier gerne nachlesen …

Mais Notícias

Home Page – Início

Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

Compartilhe seu amor

Posts relacionados