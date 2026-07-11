CD Projekt-Aktie: Lohnt sich der Einstieg jetzt?

+765,0%

+15,7%

An der Börse legten CD Projekt-Aktien auf Zehn-Jahres-Sicht per saldo umzu, was einer Performance vonpro Jahr entspricht. Eine Kapitalanlage in Höhe von 10.000 Euro wäre damit auf 86.504 Euro gestiegen. Parallel dazu ist das Anlage-Risiko angesichts der Verlust-Ratio* von 3,96 als hoch einzustufen. Doch qualifiziert sich die Aktie von CD Projekt nach den strengen Richtlinien imals Champion? Sie sollten wissen:

Champions-Aktien verzeichnen seit mindestens zehn Jahren deutlich höhere und beständigere Kursgewinne bei merklich geringeren Kursrücksetzern als 99,9% sämtlicher weltweit börsennotierten Aktien. In boerse.de finden Sie beispielsweise mehr als 30.000 Aktien – davon erhalten nur 100 das Qualitäts-Merkmal „Champion“. Erfahren Sie jetzt, um welche Aktien es sich dabei handelt – klicken Sie hier…

Das folgende Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen jährlichen Renditen der CD Projekt-Aktie über verschiedene Anlagezeiträume. Dabei wird auf der horizontalen Achse das Kauf- und auf der senkrechten Achse das Verkaufsjahr dargestellt.

2017

106,9

2018

72,4



43,7

2019

78,5



65,8



91,4

2020

51,1



36,1



32,4



-8,4

2021

28,8



14,5



6,1



-21,0



-31,9

2022

15,3



2,5



-5,8



-25,6



-32,9



-33,9

2023

12,4



1,6



-5,2



-20,5



-24,2



-20,0



-3,1

2024

18,5



9,4



4,5



-7,4



-7,1



3,0



28,6



70,8

2025

19,3



11,4



7,4



-2,4



-1,2



8,4



27,9



47,0



26,5

Ø

44,8



23,1



18,7



-14,2



-19,5



-10,6



17,8



58,9



26,5

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Langfristig handelt es sich bei der CD Projekt-Aktie um einen Depotbremser: Während die 100 Champions aus dem boerse.de-Aktienbrief seit 2016 Kursgewinne von durchschnittlich +18,5% ausweisen, entwickelte sich das CD Projekt-Papier schlechter und das bei eindeutig höherem Risiko. Dementsprechend: Sichern Sie sich jetzt den boerse.de-Aktienbrief kostenfrei und profitieren Sie wie bereits tausende Anleger von den konkreten Aktien-Empfehlungen. Klicken Sie hier…

* Die Verlust-Ratio ist eine Kennzahl, in der die Häufigkeit eines Kursverlustes mit dem gewichteten Durchschnittsverlust multipliziert wird. Je höher die Verlust-Ratio, desto höher das Risiko der Aktie. Zusammen mit der geoPAK10 und der Gewinn-Konstanz bildet diese Kennzahl die Basis der Performance-Analyse. Warum die Performance-Analyse so erfolgreich ist, können Sie hier gerne nachlesen …