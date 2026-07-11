Motorista perde o controle de Peugeot na BR-467 e fica ferido em Cascavel

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Por Allan Machado
Atualizado em
Um homem de 41 anos ficou ferido após perder o controle do carro que conduzia na BR-467, em Cascavel, na noite desta sexta-feira (10). Equipes do Siate foram mobilizadas para prestar atendimento à ocorrência.
De acordo com as informações, o motorista dirigia um Peugeot 408 e seguia pela rodovia acompanhado da esposa e de três crianças. Ao tentar acessar a via marginal para entrar na Rua Jacarezinho, ele perdeu o controle da direção e o veículo saiu da pista, parando na área verde que separa a rodovia da marginal.
O condutor sofreu uma contusão nas costas, recebeu os primeiros socorros no local e, na sequência, foi encaminhado à UPA Brasília para avaliação médica. Os demais ocupantes do veículo não tiveram ferimentos.
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