🚨 PROCURA-SE QUEM ESTÁ COM A HONDA BIS PLACA ARV-4A93 🚨

A pessoa que está em posse desta Honda Bis preta, placa ARV-4A93, está sendo procurada para tratar de uma questão relacionada à transferência do veículo.

📞 Se você está com a motocicleta ou conhece quem está, entre em contato com Celso pelo telefone: (44) 99275-5893.

⚠️ O contato é importante para regularização da documentação. Todas as informações serão tratadas com discrição.

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