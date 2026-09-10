CDH promove debate ao vivo sobre a campanha Setembro Amarelo para conscientização e prevenção ao suicídio

A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa promove evento ao vivo focado nas ações de conscientização da campanha Setembro Amarelo

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado Federal promove, nesta quinta-feira, 10 de setembro de 2026, uma iniciativa dedicada à campanha Setembro Amarelo. O evento destaca a relevância do debate público sobre a saúde mental e a prevenção ao suicídio no Brasil, buscando ampliar o alcance das informações sobre o tema para toda a sociedade.

A iniciativa busca dar visibilidade às redes de apoio disponíveis, conforme informação divulgada pelo Senado Federal.

A seguir, entenda como a campanha se estruturou e quais são os pontos centrais discutidos pelos parlamentares e especialistas durante a sessão especial realizada nesta data.

A importância da mobilização social no Setembro Amarelo

O Setembro Amarelo é uma campanha de alcance nacional que visa reduzir os índices de suicídio por meio da conscientização. Durante o evento da CDH, foi enfatizado que o diálogo aberto é a ferramenta mais eficaz para quebrar tabus em torno do sofrimento emocional e dos transtornos mentais.

A iniciativa no Senado Federal serve para conectar especialistas, legisladores e a população.

Redes de apoio e canais de atendimento

Durante as discussões, foi reforçado o papel fundamental dos canais de atendimento, como o CVV, que oferece apoio emocional gratuito. O acesso à informação sobre onde buscar auxílio é um dos pilares da campanha, garantindo que pessoas em momentos de crise saibam que não estão sozinhas.

A estrutura do evento também abriu espaço para a análise de políticas públicas que visam fortalecer o atendimento psicossocial em todo o país, reforçando o compromisso do Senado em debater soluções integradas que envolvam o governo e a sociedade civil organizada.

FAQ

O que é o Setembro Amarelo? É uma campanha nacional de conscientização sobre a prevenção ao suicídio realizada anualmente em setembro.

Quem promoveu o evento mencionado? A Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado Federal foi a responsável pela realização do debate ao vivo.

Qual o objetivo da campanha na CDH? O objetivo central é discutir a saúde mental e a importância de políticas públicas eficazes para a prevenção do suicídio no Brasil.

Como acompanhar as ações do Senado sobre o tema? As informações e registros dos eventos, incluindo a sessão do dia 10 de setembro de 2026, estão disponíveis no portal oficial do Senado Federal.