MultiCare Health System demite 138 funcionários e fecha Clinics após crise financeira e cortes no Medicaid

O MultiCare Health System, uma das principais redes de hospitais dos Estados Unidos, anunciou o corte de 138 postos de trabalho e o fechamento de diversas Clinics.

A decisão foi motivada por pressões financeiras severas que impactam o setor de saúde norte-americano, resultando em uma reestruturação administrativa e operacional profunda na organização.

Conforme informação divulgada pela Banda B, as notificações aos colaboradores afetados pelas demissões foram concluídas no dia 8 de setembro, marcando um momento de ajuste para a instituição.

Impacto nas unidades de Spokane

A maior parte dos cortes, totalizando 83 posições, está diretamente ligada ao fechamento de unidades da Rockwood Clinic, rede pertencente ao MultiCare localizada em Spokane, no Estados de Washington.

O encerramento das atividades das unidades será gradual. A Access Clinic fechará em 27 de outubro, a MultiCare Dermatology em 4 de dezembro e as Rockwood Eye Clinics no final de dezembro.

Desequilíbrio entre custos e receita

O sistema de saúde relatou que, apesar de ter registrado um crescimento de 5,1% na receita operacional neste ano, os custos trabalhistas subiram 7,3%, superando o faturamento.

Além disso, a organização destacou que as despesas com suprimentos e medicamentos tiveram um aumento expressivo, variando entre 9% e 10%, o que pressiona ainda mais o orçamento hospitalar.

Mudanças nas políticas federais e o Medicaid

O MultiCare aponta que alterações na legislação federal, especificamente a HR 1, geram incertezas financeiras significativas. A empresa projeta um impacto de cerca de US$ 1,5 bilhão em financiamento entre 2026 e 2034.

Apenas em 2026, as mudanças na cobertura do Medicaid para não cidadãos devem representar um prejuízo de cerca de US$ 10 milhões, com reduções anuais ainda maiores previstas a partir de 2027.

Revisão operacional e eficiência

Diante do cenário, a rede informou que revisou suas operações para simplificar funções administrativas e reduzir custos. O objetivo é realocar recursos para as prioridades estratégicas da instituição.

O MultiCare afirmou que está oferecendo suporte e orientação aos profissionais desligados, auxiliando na busca por novas oportunidades dentro do próprio sistema de saúde ou no mercado.

FAQ

Quantos funcionários foram demitidos pelo MultiCare?

Ao todo, 138 funcionários foram demitidos de diversas áreas da organização.

Quais Clinics serão fechadas?O fechamento inclui a Access Clinic, MultiCare Dermatology, Rockwood Eye Clinics e unidades da Rockwood Clinic em Northpointe e no centro da cidade.

Por que o hospital está cortando gastos?

O hospital enfrenta custos operacionais que crescem mais rápido que a receita, além de cortes no financiamento do Medicaid e pressões por mudanças na legislação federal.

Qual o impacto financeiro projetado para o sistema?

A organização estima uma redução total de aproximadamente US$ 1,5 bilhão em financiamento entre os anos de 2026 e 2034.

Quando as demissões foram comunicadas?

As notificações aos funcionários afetados foram formalmente concluídas em 8 de setembro de 2026.