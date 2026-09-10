Planos de saúde passam a cobrir mamografia digital para todas as idades a partir de outubro

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determinou que, a partir de 1º de outubro, os planos de saúde deverão cobrir a mamografia digital sem restrições de idade.

A medida, anunciada pela ANS, altera a diretriz atual, que limitava a obrigatoriedade do exame apenas para mulheres entre 40 e 69 anos. Agora, a cobertura será garantida sempre que houver indicação médica, independentemente da faixa etária da paciente.

A decisão foi oficializada no dia 3 de setembro e visa facilitar o acesso ao diagnóstico precoce.

Vantagens da tecnologia digital

A mamografia digital é considerada uma evolução do exame convencional. Entre os benefícios apontados pela ANS, destaca-se a menor exposição à radiação e a redução no tempo de compressão das mamas durante o Procedimentos, o que torna o processo mais confortável.

Além disso, o armazenamento das imagens em formato digital permite um acompanhamento mais preciso da evolução clínica, facilitando a análise por diferentes especialistas e possibilitando a identificação de alterações antes mesmo de serem detectadas pelo toque.

Inclusão e equidade no diagnóstico

A ampliação da cobertura foi debatida na Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar (Cosaúde). O grupo defendeu que a restrição de idade anterior poderia atrasar o acesso oportuno ao diagnóstico, prejudicando o tratamento oncológico.

Com a nova regra, a cobertura passa a valer para todas as pessoas. Isso significa que o exame é garantido a qualquer gênero, incluindo indivíduos que se considerem não binários, assegurando que a prevenção do câncer de mama alcance um público mais amplo e diverso.

Impacto no tratamento oncológico

A ANS ressaltou que a medida é uma forma de celebrar o Outubro Rosa, reforçando a importância do diagnóstico precoce. A detecção antecipada do câncer de mama aumenta significativamente as chances de cura e, em muitos casos, reduz a necessidade de intervenções médicas mais invasivas.

A padronização da mamografia digital como cuidado oncológico essencial visa garantir que pacientes tenham acesso ao que há de mais moderno na medicina, independentemente de critérios etários que anteriormente limitavam o uso do benefício pelos planos de saúde.

Perguntas frequentes

1. A mamografia digital estará disponível para todas as idades? Sim, a partir de 1º de outubro, a cobertura é obrigatória para qualquer idade, desde que haja indicação médica.

2. Preciso de autorização médica para realizar o exame? Sim, a cobertura obrigatória pelos planos de saúde está condicionada à existência de indicação médica para o Procedimentos.

3. Pessoas de todos os gêneros têm direito ao exame? Sim, a ANS estabeleceu a cobertura para todas as pessoas, incluindo indivíduos não binários.

4. Quais são as vantagens da mamografia digital? O exame oferece menor exposição à radiação, menor tempo de compressão mamária e facilidade no armazenamento e compartilhamento de imagens digitais.

5. Por que a regra foi alterada? A decisão visa evitar atrasos no diagnóstico e consolidar a mamografia digital como padrão de cuidado, permitindo a detecção precoce do câncer de mama em qualquer estágio da vida.