Cenas impressionantes: temporal no Paraná faz carro ser levantado pelo vento e causa destruição em várias cidades

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Um forte temporal atingiu diversas regiões do Paraná nesta segunda-feira (21), trazendo consigo rajadas de vento intensas e chuva de granizo. O fenômeno causou destruição em vários municípios, gerando cenas que impressionaram a população local e mobilizaram equipes de monitoramento climático.
Em Francisco Beltrão, localizado no Sudoeste do estado, a força do vento atingiu níveis extremos, sendo capaz de levantar um veículo durante a tempestade. O episódio, ocorrido em uma arena esportiva, resultou em danos materiais quando um dos carros foi arremessado contra outro devido à intensidade da ventania.
Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, além de Francisco Beltrão, cidades como Curitiba, Londrina, Paiçandu, Araruna, Mariluz e Peabiru também registraram chuva forte, granizo e ventos intensos ao longo do dia, reforçando o cenário de instabilidade climática no estado.
Diante da violência dos ventos registrados, especialistas do Simepar iniciaram uma investigação para determinar a natureza exata do fenômeno. Embora a possibilidade de um tornado tenha sido levantada inicialmente, a avaliação técnica aponta para a ocorrência de um downburst.
Diferente do tornado, que se caracteriza pelo movimento de rotação dos ventos, o downburst ocorre quando uma corrente de ar desce de forma violenta a partir da tempestade. Ao colidir com o solo, essa corrente se espalha em direções variadas, provocando rajadas destrutivas.
A condição meteorológica mantém o estado em alerta para a formação de novas células de tempestade.
O que causou o levantamento do carro em Francisco Beltrão?
Segundo o Simepar, a causa provável foi um fenômeno chamado downburst, onde uma corrente de ar desce violentamente de uma tempestade e se espalha ao atingir o solo.
Qual a diferença entre tornado e downburst?
No tornado, os ventos giram em rotação. No downburst, a corrente de ar desce verticalmente e se espalha em várias direções ao tocar o chão, causando danos severos.
Quais cidades foram mais atingidas pelo temporal?
Além de Francisco Beltrão, o temporal afetou Curitiba, Londrina, Paiçandu, Araruna, Mariluz e Peabiru, com relatos de chuva, granizo e ventos fortes.
A presença de uma frente fria mantém o tempo instável, com condições favoráveis para novas tempestades e rajadas de vento em várias regiões do estado.
As autoridades confirmaram a ocorrência de um tornado?
Não. A avaliação técnica inicial do Simepar aponta para a possibilidade de downburst, mas o fenômeno ainda está sendo analisado com base nos estragos registrados.