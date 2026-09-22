Cenas impressionantes: temporal no Paraná faz carro ser levantado pelo vento e causa destruição em várias cidades

Temporal provoca cenas impressionantes no Paraná com ventos fortes que chegaram a arremessar veículos e causar estragos significativos em diversas regiões

Um forte temporal atingiu diversas regiões do Paraná nesta segunda-feira (21), trazendo consigo rajadas de vento intensas e chuva de granizo. O fenômeno causou destruição em vários municípios, gerando cenas que impressionaram a população local e mobilizaram equipes de monitoramento climático.

Em Francisco Beltrão, localizado no Sudoeste do estado, a força do vento atingiu níveis extremos, sendo capaz de levantar um veículo durante a tempestade. O episódio, ocorrido em uma arena esportiva, resultou em danos materiais quando um dos carros foi arremessado contra outro devido à intensidade da ventania.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, além de Francisco Beltrão, cidades como Curitiba, Londrina, Paiçandu, Araruna, Mariluz e Peabiru também registraram chuva forte, granizo e ventos intensos ao longo do dia, reforçando o cenário de instabilidade climática no estado.

Análise do fenômeno: tornado ou downburst?

Diante da violência dos ventos registrados, especialistas do Simepar iniciaram uma investigação para determinar a natureza exata do fenômeno. Embora a possibilidade de um tornado tenha sido levantada inicialmente, a avaliação técnica aponta para a ocorrência de um downburst.

Diferente do tornado, que se caracteriza pelo movimento de rotação dos ventos, o downburst ocorre quando uma corrente de ar desce de forma violenta a partir da tempestade. Ao colidir com o solo, essa corrente se espalha em direções variadas, provocando rajadas destrutivas.

Frente fria mantém o Paraná em alerta para tempestades

A condição meteorológica mantém o estado em alerta para a formação de novas células de tempestade.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que causou o levantamento do carro em Francisco Beltrão?

Segundo o Simepar, a causa provável foi um fenômeno chamado downburst, onde uma corrente de ar desce violentamente de uma tempestade e se espalha ao atingir o solo.

Qual a diferença entre tornado e downburst?

No tornado, os ventos giram em rotação. No downburst, a corrente de ar desce verticalmente e se espalha em várias direções ao tocar o chão, causando danos severos.

Quais cidades foram mais atingidas pelo temporal?

Além de Francisco Beltrão, o temporal afetou Curitiba, Londrina, Paiçandu, Araruna, Mariluz e Peabiru, com relatos de chuva, granizo e ventos fortes.

A presença de uma frente fria mantém o tempo instável, com condições favoráveis para novas tempestades e rajadas de vento em várias regiões do estado.

As autoridades confirmaram a ocorrência de um tornado?

Não. A avaliação técnica inicial do Simepar aponta para a possibilidade de downburst, mas o fenômeno ainda está sendo analisado com base nos estragos registrados.