Temporal com rajadas acima de mais de 100 km/h destelha catedral em Apucarana e levanta carro no Paraná

Defesa Civil indica regiões sudoeste e noroeste como as mais afetadas; Copel registra cerca de 84 mil imóveis sem energia

Uma tempestade provocou estragos em cidades do Paraná entre a tarde e a noite de segunda-feira (21). Segundo a Defesa Civil, as regiões sudoeste e noroeste do estado foram as mais atingidas. Até a última atualização da reportagem, não havia registros de pessoas feridas.

Registros de danos

Em Apucarana, no norte do estado, os ventos destelharam a catedral do município. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) registrou rajadas de 103,7 km/h na Cidades.

No município de Francisco Beltrão, no sudoeste, um carro estacionado foi levantado pela força do vento e parou em cima de outro automóvel; na Cidades as rajadas chegaram a 64 km/h, segundo o Simepar.

Em Formosa do Oeste, na região Oeste do estado, foram registradas pedras de gelo com tamanho comparado ao de ovos de galinha.

Fornecimento de energia e resposta

A Companhia Paranaense de Energia (COPEL) informou que cerca de 84 mil imóveis na região Norte do estado estão sem energia por causa do temporal. A Copel afirmou que equipes trabalham para restaurar os danos provocados pelo fenômeno.

Previsão do tempo

De acordo com o Simepar, o tempo segue instável na terça-feira (22). O órgão aponta risco maior de tempestade do Leste até o Noroeste paranaense, com chuva também possível nos Campos Gerais, Vale do Ribeira e no Norte. Nas demais regiões (Oeste, Sudoeste e Centro-Sul) pode haver chuva fraca, com expectativa de melhora no fim da tarde.

As informações desta reportagem foram consolidadas a partir de dados divulgados pela Defesa Civil, pela Copel e pelo Simepar.