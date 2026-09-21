Socorrista é agredido durante atendimento a acidente na BR-277 em São José dos Pinhais

Um socorrista foi agredido enquanto trabalhava no atendimento a um acidente na BR-277, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba

O episódio de violência ocorreu na noite do último domingo (20), na altura do km 73,5 da rodovia, no sentido que leva a Curitiba. A equipe de resgate realizava o procedimento padrão quando foi surpreendida por uma reação inesperada de um dos envolvidos no acidente.

Conforme informação divulgada pela Banda B, o socorrista não sofreu ferimentos graves durante a confusão. O caso mobilizou forças de segurança para garantir a integridade dos trabalhadores que atuam diariamente no auxílio aos usuários das rodovias.

A seguir, entenda os detalhes de como a situação evoluiu e quais foram as medidas tomadas pelas autoridades e pela concessionária responsável pelo trecho.

Dinâmica da ocorrência na rodovia

Segundo a EPR Litoral Pioneiro, a concessionária que administra o trecho, o acidente teve início quando o motorista colidiu o veículo contra a barreira do canteiro central da BR-277. Ao chegarem ao local para prestar o atendimento pré-hospitalar, os Socorrista foram abordados por um homem que apresentava comportamento alterado.

Imagens do momento, que circularam publicamente, mostram o profissional sendo confrontado. Outros integrantes da equipe precisaram intervir imediatamente para conter o indivíduo até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O Corpo de Bombeiros também foi acionado para prestar apoio na ocorrência.

Segurança e suporte aos profissionais

Após ser contido pelas equipes de segurança, o homem foi encaminhado ao Hospital São José para receber atendimento médico adequado. A concessionária EPR Litoral Pioneiro informou que o colaborador alvo da agressão recebeu todo o suporte necessário da empresa logo após o incidente.

Em nota oficial, a empresa afirmou que, embora considere em seus protocolos o impacto emocional que acidentes podem causar nas vítimas, repudia qualquer forma de violência contra seus colaboradores e prestadores de serviço. A companhia reforçou que a segurança de suas equipes é prioridade absoluta.

Atuação das equipes nas rodovias

A concessionária destacou que suas equipes trabalham 24 horas por dia nas rodovias, realizando atendimentos de emergência e apoio operacional.

A PRF e o Corpo de Bombeiros seguem como parceiros estratégicos no suporte a esse tipo de ocorrência, garantindo a ordem e a segurança tanto para os Socorrista quanto para os demais usuários da via que transitam pelo local durante o atendimento de acidentes.

Perguntas Frequentes

Onde aconteceu a agressão ao socorrista?

A ocorrência foi registrada no km 73,5 da BR-277, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

O socorrista ficou ferido?

Não, de acordo com a concessionária EPR Litoral Pioneiro, o colaborador não sofreu ferimentos durante o incidente.

Como o motorista foi contido?

Outros integrantes da equipe de resgate intervieram na situação até a chegada da Polícia Rodoviária Federal, que auxiliou no controle do homem.

O que aconteceu com o agressor?

Após ser contido, o homem foi encaminhado ao Hospital São José para receber atendimento médico especializado.

Qual foi o posicionamento da concessionária sobre o caso?

A empresa repudiou a violência, reforçou que a segurança de seus profissionais é prioridade e destacou que oferece suporte aos colaboradores em situações de estresse operacional.