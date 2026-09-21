Buscas por helicóptero com cantor Rick e empresário mobilizam FAB e bombeiros em Santa Catarina

Uma operação de busca e salvamento foi iniciada nesta segunda-feira (21) para localizar um helicóptero desaparecido na região serrana de Santa Catarina.

A Força Aérea Brasileira (FAB) e o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina concentram esforços na tentativa de localizar a aeronave de matrícula PP-MGR. O helicóptero, que transportava o cantor sertanejo Rick, da dupla Rick e Renner, e o empresário Bruno Avelar, perdeu contato durante o trajeto.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a aeronave decolou de Porto Belo com destino a São Joaquim. O último contato realizado pelos ocupantes ocorreu por volta das 16h desta segunda-feira, momento em que as autoridades foram alertadas sobre o desaparecimento.

Operação de resgate da FAB e bombeiros

O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba, o Salvaero Curitiba, lidera a frente aérea das buscas. A FAB empregou duas aeronaves especializadas, um modelo Black Hawk (H-60) e um SC-105 Amazonas, para sobrevoar a área de Vacas Gordas, local onde houve relatos de uma possível queda.

Desafios no terreno e estratégia de buscas

Os bombeiros militares de Santa Catarina atuam em terra com cerca de 20 profissionais. A operação enfrenta desafios devido às características geográficas da região, sendo necessário o uso de viaturas com tração 4×4 para acessar os locais de mata e relevo acidentado.

A estratégia de busca dos bombeiros foca em dois pontos principais, separados por uma distância de 30 quilômetros. Essa área compreende tanto o local onde testemunhas relataram ter avistado a queda quanto o ponto onde foi registrado o último sinal de celular de um dos ocupantes.

Perguntas frequentes sobre o caso

Quem estava a bordo do helicóptero? A bordo estavam o cantor sertanejo Rick, da dupla Rick e Renner, e o empresário Bruno Avelar.

Qual era o trajeto da aeronave? O helicóptero decolou de Porto Belo e tinha como destino a cidade de São Joaquim, em Santa Catarina.

Quando ocorreu o último contato? O último contato com a aeronave foi registrado por volta das 16h desta segunda-feira (21).

Quais equipes participam da operação? A operação conta com a FAB, que utiliza aeronaves Black Hawk e SC-105, e cerca de 20 bombeiros militares de Santa Catarina.

Onde as buscas estão concentradas? As equipes focam em dois pontos distantes 30 quilômetros entre si, baseando-se em relatos de queda e no sinal de celular dos tripulantes.