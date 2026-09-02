Permanência de Adriano Souza no Treze é condicionada à continuidade da gestão pela SPE

O técnico do Treze, Adriano Souza, condicionou a sua permanência no comando da equipe à manutenção da Sociedade de Propósito Específico (SPE) na gestão do futebol alvinegro.

O cenário de incertezas no Treze ganhou um novo capítulo envolvendo o planejamento para a temporada 2027. O técnico Adriano Souza, que renovou seu vínculo por dois anos após a boa campanha na Série D, afirmou que o seguimento de seu trabalho depende diretamente da estabilidade financeira proporcionada pela SPE.

Conforme informação divulgada pelo ge, o treinador destacou que tanto ele quanto os atletas aguardam um desfecho positivo para a situação administrativa. O projeto atual, segundo Souza, foi desenhado com base nos aportes e na gestão profissional que a sociedade prometeu implementar no clube.

A situação ganhou contornos críticos após uma decisão judicial liminar, proferida pelo juiz Henrique Jorge Jácome, que proibiu o Treze de contratar novos atletas. A restrição atende a um pedido de credores da recuperação judicial, que alegam falta de transparência na constituição da SPE.

O impacto jurídico nas operações do clube

A Justiça determinou que o clube apresente documentos e explicações sobre a criação da Treze Futebol S.A. no prazo de 15 dias. A instituição deve esclarecer a origem dos R$ 13 milhões de capital social declarados, além de detalhar contratos e movimentações bancárias.

Em caso de descumprimento da ordem judicial, foi fixada uma multa diária de R$ 5.000, com limite inicial de R$ 50 mil. O imbróglio trava as atividades administrativas e impede a oficialização de reforços para o elenco que disputará a Copa Paraíba.

Planejamento técnico e expectativas

Apesar da crise, o planejamento desportivo segue em curso com a expectativa de que o impasse seja resolvido. Adriano Souza reforçou que a renovação de seu contrato contou com o aval da presidência do clube e dos gestores da SPE, focando na continuidade de um projeto de médio prazo.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Por que o técnico Adriano Souza pode deixar o Treze? Ele condicionou sua permanência à continuidade da SPE na gestão do futebol, argumentando que o projeto de estabilidade financeira e profissionalização depende dessa estrutura.

O que a Justiça decidiu sobre o Treze? O clube foi proibido de contratar novos atletas por meio de uma liminar, que também exige explicações sobre a legalidade e a transparência da criação da SPE.

Qual o prazo para o clube se explicar à Justiça? A instituição possui 15 dias, contados a partir da decisão, para apresentar documentos sobre a origem dos R$ 13 milhões de capital social e os contratos firmados.

Quando começa a pré-temporada do Galo? O planejamento do clube prevê o início dos trabalhos para o dia 28 de setembro, com a apresentação da comissão Técnico e dos jogadores contratados.

O que os credores alegam no processo? Os credores afirmam que a constituição da SPE para gerir ativos e o futebol do clube não foi comunicada de maneira adequada no processo de recuperação judicial da equipe.