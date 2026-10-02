Centenas detidos e dezenas feridos em protestos de estudantes na France, dizem autoridades

Protestos por superlotação de turmas e falta de professores começaram em Paris e se espalharam para Dijon, Lyon, Strasbourg, Lille e Marseille, diz a BBC

Segundo autoridades, centenas de pessoas, em sua maioria menores, foram detidas e dezenas ficaram feridas durante uma onda de protestos em escolas na France, informou a BBC.

Os atos começaram em Paris na semana passada e se espalharam para Dijon, Lyon, Strasbourg, Lille e Marseille, com adolescentes bloqueando suas escolas por dias, acrescenta a reportagem.

Motivo e alcance

Segundo a BBC, os protestos são contra a superlotação de turmas e a falta de professores.

Presença da BBC

O correspondente da BBC em Paris, Hugh Schofield, está na cidade enquanto os protestos se estendem pela segunda semana, relata o veículo.