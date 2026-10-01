Marília Campos Senado: líder nas intenções ao Senado por Minas com 13%

Pesquisa Datafolha em Minas mostra Marília Campos Senado com 13%; Carlos Viana e Aécio Neves registram 11% cada, empate técnico

Segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 1º de outubro, a ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT) aparece na liderança das intenções de voto para o Senado por Minas Gerais, com 13% das citações que reúnem as duas escolhas dos eleitores. O levantamento foi divulgado pela Agência Estado e publicado no CGN.

O Senado Carlos Viana (PSD) e o deputado federal Aécio Neves (PSDB) registram 11% cada; o deputado Domingos Sávio (PL) aparece com 9%. Datafolha entrevistou 1.204 eleitores entre 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos; o registro na Justiça Eleitoral é MG-09729/2026.

Resultado agregado (duas escolhas)

Na soma das duas opções que cada eleitor pode dar, os principais percentuais divulgados pela pesquisa são: Marília Campos 13%; Carlos Viana 11%; Aécio Neves 11%; Domingos Sávio 9%; Marcelo Aro (PP) 6%; Áurea Carolina (PSOL) 5%; Marco Antônio Superman (Novo) 2%; Ana Luiza do MLB (UP) 2%. Com 1% aparecem Carlin Moura (Avante), Victória Mello Vic (PSTU), Manoel Carvalho (MDB), Ramon Moreira (DC), Arcanjo Pimenta (MDB) e Tião Pessoa (PCO).

Brancos, nulos e nenhum somam 15% (ante 14% na rodada anterior) e os indecisos estão em 20% (ante 21%). A pesquisa aponta que os quatro primeiros colocados mantiveram os índices registrados em 24 de setembro, segundo o levantamento.

Primeira e segunda escolhas

Na primeira opção, Marília Campos subiu de 18% para 20%; Aécio Neves manteve 15%; Carlos Viana tem 13%; Domingos Sávio tem 10%. Brancos, nulos e nenhum somam 13% na primeira escolha, e os indecisos caíram para 15%.

Na segunda escolha, Carlos Viana e Domingos Sávio avançaram de 8% para 9% cada; Aécio manteve 7%. Marília oscilou de 8% para 6%. Na segunda opção, brancos, nulos e nenhum somam 18% e os indecisos alcançam 24%.

Metodologia e abrangência

O levantamento ouviu 1.204 eleitores com 16 anos ou mais, entre 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O registro na Justiça Eleitoral informado na pesquisa é MG-09729/2026.