Quadro de medalhas dos Jogos Escolares TV Sergipe: IDFG mantém liderança absoluta no Módulo 2

Com domínio consolidado, o IDFG segue no topo da classificação geral do Módulo 2 dos Jogos Escolares TV Sergipe, demonstrando força em diversas modalidades esportivas.

O Módulo 2 dos Jogos Escolares TV Sergipe caminha para sua fase decisiva. Após a realização de diversas competições, o cenário competitivo reafirma o favoritismo de instituições tradicionais, conforme informação divulgada pelo ge.

O IDFG, que já ostenta o título de eneacampeão da competição e foi o vencedor do Módulo 1 em 2026, mantém uma vantagem expressiva na atual etapa. A escola se destaca como a grande protagonista no quadro de medalhas até o momento.

Abaixo, apresentamos os detalhes sobre o desempenho das instituições de ensino e o panorama atual das disputas que movimentam os estudantes sergipanos nesta edição dos jogos.

Domínio do IDFG e o Top-5 da competição

Até o momento, o IDFG acumula um total de 143 medalhas no Módulo 2. O desempenho é composto por 55 medalhas de ouro, 60 de prata e 28 de bronze, mantendo a escola isolada na primeira colocação do quadro geral.

A disputa pelas posições seguintes permanece acirrada entre outras instituições de destaque no estado. O Salesiano aparece na segunda posição, somando 45 ouros, 15 pratas e 15 bronzes, enquanto o Arqui ocupa o terceiro lugar, com 37 ouros, 32 pratas e 16 bronzes.

Fechando o grupo das cinco escolas com melhor desempenho no Módulo 2, aparecem o Master e o Colégio Jardins, que completam o Top-5 desta edição dos Jogos Escolares TV Sergipe.

Destaques das modalidades e continuidade dos jogos

Além da liderança no quadro geral, a competição tem registrado momentos marcantes, como a conquista do tricampeonato no vôlei feminino Sub-17 pelo Master e a vitória do Salesiano no futsal masculino Sub-17.

É importante destacar que o Módulo 1 da competição já foi encerrado, terminando com o IDFG na liderança absoluta, totalizando 485 medalhas, sendo 191 de ouro, 171 de prata e 123 de bronze, conforme os dados oficiais da organização.

As atividades não param por aqui. O Módulo 2 ainda terá disputas de vôlei a serem realizadas ao longo deste mês de outubro, o que pode trazer novas alterações na composição final do quadro de medalhas.

Perguntas Frequentes

Qual instituição lidera o quadro de medalhas no Módulo 2?

O IDFG lidera a competição com 143 medalhas no total, sendo 55 de ouro, 60 de prata e 28 de bronze.

Quantas medalhas o IDFG conquistou no Módulo 1?

O colégio encerrou o Módulo 1 com 485 medalhas, divididas em 191 de ouro, 171 de prata e 123 de bronze.

Quais Colégio completam o Top-5 do Módulo 2?Além do IDFG, o Top-5 é composto por Salesiano, Arqui, Master e Colégio Jardins.

O que ainda falta disputar no Módulo 2?

Ainda restam disputas de vôlei, que estão programadas para acontecer ao longo do mês de outubro.