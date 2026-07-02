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Chegada de frente fria ao Paraná coloca regiões em alerta

Chegada de frente fria ao Paraná coloca regiões em alerta

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Chegada de frente fria ao Paraná coloca regiões em alerta
Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

A chegada de duas novas frentes frias devem provocar chuvas intensas e queda de temperatura em boa parte do Paraná ainda nesta quinta-feira (2). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas para o estado, de tempestade, queda de temperatura e risco de alagamentos.

Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), a primeira frente fria atinge o estado ainda hoje, mas já há uma segunda a caminho, que deve chegar entre domingo (5) e segunda-feira (6). As duas vão trazer chuva a todas as regiões do Paraná.

A frente fria posicionada sobre Santa Catarina e a região Norte do Rio Grande do Sul provoca chuvas intensas, e atinge a metade Sul do Paraná, com risco de temporais. Há ainda previsão de chuva e trovoadas na divisa do Paraná com Santa Catarina, sobre a Bacia do Rio Iguaçu e ainda nas regiões Sudoeste, Sul e parte do Oeste, informa o Simepar.

Alertas

O alerta laranja de “perigo” do Inmet para tempestades, válido até as 23h59 desta quinta, abrange localidades como a Grande Curitiba e no Sudoeste, Sudeste, Oeste e Centro do Estado. A previsão é de chuvas de 100 mm/dia, com ventos de até 100 km/h, com possibilidade de queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, alagamentos, queda de árvores e estragos em plantações.

Para o Sudoeste do Estado, o alerta laranja para declínio de temperatura é válido até as 9h de sexta-feira (3). A previsão é de temperatura próxima dos 5ºC, com riscos à saúde. O alerta vermelho de “grande perigo”, válido até as 18h desta quinta, abrange o Sudoeste, o Sudeste e o Centro-Sul paranaenses, com possibilidades de deslizamentos em cidades que apresentam o risco, alagamentos e transbordamento de rios. A orientação do Inmet para essas regiões é o desligamento de aparelhos eletrônicos e a observação nas encostas, onde houver risco de deslizamento.

A previsão do Simepar para o fim de semana é de frio para o sábado (4) e elevação da temperatura no domingo (5), antes da chegada da segunda frente fria.

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Corinthia Mes

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