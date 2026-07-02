Um grave acidente foi registrado neste domingo (28), na rodovia PR-180, na entra…

Um grave acidente foi registrado neste domingo (28), na rodovia PR-180, na entrada de Goioerê. Um Fiat Palio, com quatro pessoas a bordo, capotou enquanto seguia no sentido ao município.

De acordo com as informações apuradas, ainda não se sabe o que provocou o acidente. Os ocupantes relataram que o veículo trafegava em baixa velocidade no momento do capotamento.

Três pessoas, dois homens e uma mulher, conseguiram sair do carro sem ferimentos. Já um dos passageiros ficou ferido e recebeu atendimento das equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado ao Pronto Atendimento da Santa Casa de Goioerê.

As causas do acidente deverão ser apuradas.

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