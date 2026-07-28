Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Mulher fica ferida após acidente entre moto e carro no Centro de Cascavel

Mulher fica ferida após acidente entre moto e carro no Centro de Cascavel

  • Read Time1 min

Share your love

Mulher fica ferida após acidente entre moto e carro no Centro de Cascavel
Mulher fica ferida após acidente entre moto e carro no Centro de Cascavel

Por Diego Cavalcante

Atualizado em

Uma mulher de 39 anos ficou ferida na manhã desta terça-feira (28) após um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro em Cascavel.

A colisão aconteceu na Rua Recife, nas proximidades do cruzamento com a Rua Salgado Filho, no Centro. Com o impacto, a motociclista sofreu lesões nos braços e nas pernas.

Socorristas do SIATE foram acionados para prestar atendimento à vítima. Após os primeiros socorros no local, a mulher foi encaminhada a uma unidade hospitalar para avaliação médica e continuidade do tratamento.

CRÉDITOS E LINK DO ARTIGO
Mais Notícias

Home Page – Início

See more: The Global Track

Corinthia Mes

Compartilhe seu amor

Posts relacionados