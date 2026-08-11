Chevrolet Onix capota após colisão com Nissan Kicks no Centro de Cascavel

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Um Chevrolet Onix capotou após colidir com um Nissan Kicks na manhã desta terça-feira (11) no Centro de Cascavel. A colisão ocorreu no cruzamento entre a Rua Rio Grande do Sul e a Rua Visconde de Guarapuava e foi registrada por uma câmera de monitoramento da região.
As imagens mostram que os veículos trafegavam por ruas diferentes e, ao se encontrarem na esquina, houve o impacto que fez o Onix virar de lado no asfalto. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento da ocorrência e mobilizou equipes do Siate.
Os dois ocupantes do Chevrolet Onix conseguiram sair do carro com auxílio de moradores que estavam no local. Eles, juntamente com a mulher que estava no Nissan, foram atendidos pelas equipes do Siate. Conforme informações oficiais, todos sofreram apenas ferimentos leves, sem necessidade de transporte hospitalar imediato.
O episódio reforça a importância da atenção redobrada em cruzamentos movimentados, principalmente no Centro da cidade, local de grande fluxo de veículos e pedestres. O monitoramento por câmeras contribuiu para esclarecer o momento exato da colisão, auxiliando nas ações de emergência.