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🚗 CHEVROLET ONIX LT 1.4 FLEX | 2017/2018 🚗
Economia, conforto e praticidade para o seu dia a dia!
✅ Motor 1.4 Flex
✅ Câmbio manual
✅ 4 portas
✅ Completo
✅ Central multimídia
✅ Sensor de estacionamento
✅ Cor branca
✅ Excelente estado de conservação
Um dos hatchs mais procurados do Brasil, perfeito para quem busca um carro econômico, confortável e com ótimo custo-benefício. Ideal para a cidade e também para as viagens em família!
📍 Venha conferir de perto e faça um excelente negócio!
📲 Fale com a equipe da Center Car:
📍 Ubiratã: (44) 9 9804-9975
📍 Roncador: (44) 9 9961-7296
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