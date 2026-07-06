🚗 CHEVROLET ONIX LT 1.4 FLEX | 2017/2018 🚗

Economia, conforto e praticidade para o seu dia a dia!

✅ Motor 1.4 Flex

✅ Câmbio manual

✅ 4 portas

✅ Completo

✅ Central multimídia

✅ Sensor de estacionamento

✅ Cor branca

✅ Excelente estado de conservação

Um dos hatchs mais procurados do Brasil, perfeito para quem busca um carro econômico, confortável e com ótimo custo-benefício. Ideal para a cidade e também para as viagens em família!

📍 Venha conferir de perto e faça um excelente negócio!

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📍 Ubiratã: (44) 9 9804-9975

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