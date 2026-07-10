Chevrolet Tracker e Hyundai Creta já têm data para virar ‘irmãos’ no Brasil

Elementos como todo o balanço dianteiro, incluindo grade, para-choque e faróis, além de capô, para-lamas dianteiros e traseiros, caixas de roda, tampa do porta-malas e para-choque traseiro serão modificados de um modelo para o outro. Pode parecer pouco, mas é o suficiente para, em termos de design, deixar os dois SUVs compactos com visuais substancialmente distintos entre si.