HENRIQUE & NATHAN TÊM UM RECADO ESPECIAL PARA VOCÊ!Neste domingo, dia 14 de j…

🔥🎶 HENRIQUE & NATHAN TÊM UM RECADO ESPECIAL PARA VOCÊ! 🤠🍖

Neste domingo, dia 14 de junho, tem CHURRASHOW NECO BBQ na ExpoBira 2026!

Uma experiência completa com o melhor do American Barbecue, carnes defumadas, cortes nobres e muita música ao vivo para tornar o seu almoço ainda mais especial.

🍖 Almoço especial NECO BBQ

🎶 Show ao vivo com Henrique & Nathan

📅 Domingo | 14 de junho

💰 R$ 89,00 por pessoa

📍 Praça de Alimentação – ExpoBira 2026

⚠️ Garanta seu almoço e venha viver uma tarde de muito sabor, música e diversão!

📲 Reservas:

📞 (44) 99749-2623

📞 (44) 99905-2030

🔥 NECO BBQ – Viva a Experiência do Verdadeiro Churrasco!

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