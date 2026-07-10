HENRIQUE & NATHAN TÊM UM RECADO ESPECIAL PARA VOCÊ!Neste domingo, dia 14 de j…

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🔥🎶 HENRIQUE & NATHAN TÊM UM RECADO ESPECIAL PARA VOCÊ! 🤠🍖
Neste domingo, dia 14 de junho, tem CHURRASHOW NECO BBQ na ExpoBira 2026!
Uma experiência completa com o melhor do American Barbecue, carnes defumadas, cortes nobres e muita música ao vivo para tornar o seu almoço ainda mais especial.
🍖 Almoço especial NECO BBQ
🎶 Show ao vivo com Henrique & Nathan
📅 Domingo | 14 de junho
💰 R$ 89,00 por pessoa
📍 Praça de Alimentação – ExpoBira 2026
⚠️ Garanta seu almoço e venha viver uma tarde de muito sabor, música e diversão!
📲 Reservas:
📞 (44) 99749-2623
📞 (44) 99905-2030
🔥 NECO BBQ – Viva a Experiência do Verdadeiro Churrasco!
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