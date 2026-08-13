Christopher Judge critica duramente showrunners da série de God of War por não contratarem roteiristas dos jogos

Christopher Judge, o ator que interpreta Kratos, tem algumas ressalvas quanto às adaptações de videogames como God of War, especialmente quando elas não envolvem as pessoas que criaram os jogos originalmente.

“Meu problema com todas as adaptações de jogos é que você tem uma propriedade intelectual preexistente e de sucesso, e a primeira coisa que faz é não contratar ninguém associado a ela”, disse Judge. “Em The Last of Us — adoro o Pedro [Pascal] —, será que eles foram melhores do que o elenco do jogo? Eu vi uma leitura dramática que eles fizeram. Foi incrível. Não faço ideia de por que não aproveitar aquele elenco e aqueles roteiristas, especialmente quando se pretende fazer episódios que são recriações plano a plano do jogo”.

“Quando a Amazon [anunciou a série de TV de God of War] e não contratou nenhum dos roteiristas de God of War… o que eles estavam pensando? Esse pessoal está imerso nesse mundo há 20 anos. Mas alguém acha que sabe mais do que eles?”

Cory Barlog, figura criativa de longa data da franquia God of War, atua como produtor executivo da série ao lado do chefe da PlayStation, Hermen Hulst, mas não está claro qual é o nível de envolvimento deles. Neil Druckmann, criador de The Last of Us, atuou como showrunner, roteirista e diretor nas duas primeiras temporadas da adaptação da HBO para a série da Naughty Dog, sendo, portanto, uma peça fundamental do processo. Não se sabe se Barlog tem uma participação tão ativa quanto Druckmann ou se recebeu o crédito de produtor executivo apenas por seu histórico com a franquia de jogos.

Os comentários de Judge também surgem em um momento bastante curioso. As filmagens da série de TV de God of War foram interrompidas em julho, depois que o ator que interpretava Kratos, Ryan Hurst, sofreu uma lesão ao realizar uma cena de ação no set. A lesão foi tão grave que a produção decidiu escalar outro ator para o papel, com Dave Bautista entrando recentemente em negociações com o estúdio para assumir o personagem. A previsão é que as filmagens sejam retomadas neste outono (do hemisfério norte). Havia quem esperasse que a série aproveitasse a oportunidade para escalar Judge como o Kratos em live-action, já que ele possui o porte físico, a voz e uma profunda compreensão do personagem. No entanto, ao que tudo indica, isso não acontecerá.

Judge reprisará seu papel em God of War: Laufey no início do próximo ano e deve protagonizar um novo jogo da franquia focado em Kratos na sequência. A Sony Santa Monica também está trabalhando em remakes da trilogia original de God of War, que contarão com o retorno de TC Carson — o ator original de Kratos — ao papel.

Traduzido por: Matheus de Lucca

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