Operação Arena mira grupo suspeito de exploração de jogos de azar e evasão de divisas em cinco estados

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Uma operação conjunta da Polícia Federal, do Ministério Público da Paraíba (MPPB) e da Receita Federal mira um grupo empresarial suspeito de evasão de divisas e lavagem de dinheiro envolvendo a exploração de jogos de azar e apostas esportivas. A ação, denominada “Operação Arena”, foi deflagrada na quinta-feira (13) com o cumprimento de 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados brasileiros.
Os mandados foram expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba e visam também a quebra de sigilo telemático e bancário, além do sequestro de até R$ 1,1 bilhão em bens e valores.
Segundo informações apuradas pela TV Cabo Branco, entre os alvos está a sede da empresa de apostas PixBet, localizada em Campina Grande (PB), e a residência de um homem apontado como “laranja” do grupo, cuja identidade não foi divulgada. A defesa da PixBet não respondeu até a última atualização.
Outra residência alvo dos mandados é a do advogado Nelson Willians, natural de Cianorte (PR) e fundador do escritório Nelson Wilians Advogados, localizado em São Paulo. Ele também é reconhecido pela atuação na disputa judicial envolvendo a herança do apresentador Gugu Liberato e recebeu título de cidadania paraibana em 2023 pela Assembleia Legislativa da Paraíba. A esposa dele, advogada Anne Wilians, também é alvo da operação.
A operação busca apurar o uso de uma estrutura empresarial e financeira no exterior para ocultar a origem e o destino de recursos provenientes da exploração irregular de jogos de azar e apostas esportivas. Os suspeitos podem responder por evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros crimes contra o sistema financeiro nacional.