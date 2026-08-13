Homem condenado a 29 anos por matar ex-namorada após término em Cascavel

Vilson Gonçalves Correa, de 48 anos, recebeu uma condenação de 29 anos e seis meses de prisão pelo assassinato de Ana Rosa Pereira da Silva, de 32 anos, em Cascavel, no Oeste do Paraná. O crime ocorreu no dia 3 de fevereiro deste ano e, segundo a investigação, o homem atirou cinco vezes contra Ana após ela decidir terminar o relacionamento que durava cerca de cinco anos.

Após os disparos, Vilson jogou o corpo da vítima para fora da caminhonete na qual estavam no momento da discussão. Ana Rosa não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Correa fugiu em seguida, mas foi localizado e preso horas depois pela Polícia Militar em um motel em Jesuítas, na mesma região.

Detalhes do crime e investigação

Imagens de câmeras de segurança foram fundamentais para a polícia localizar Vilson após o homicídio, ajudando a identificar seu trajeto durante a fuga. Durante a prisão, o homem declarou ter descartado o revólver utilizado no crime, arma que não foi encontrada.

No entanto, os policiais apreenderam na residência dele outras armas e centenas de munições, já que ele era registrado como CAC (caçador, atirador e colecionador), com documentação regular para os armamentos. Foram apreendidas uma pistola 9 mm, uma carabina calibre .22, uma espingarda calibre 12 e uma espingarda de pressão, além de munições de diferentes calibres.

Antecedentes e defesa

Segundo o delegado Fabiano Moza, Vilson declarou ser reincidente, alegando ter sido absolvido pela morte da ex-esposa anterior sob a justificativa de acidente. A defesa do condenado afirmou que irá recorrer da sentença.

Perguntas frequentes

Quando ocorreu o crime?

O homicídio aconteceu em 3 de fevereiro de 2024, em Cascavel, Paraná.

Qual foi a pena aplicada a Vilson Gonçalves Correa?

Ele foi condenado a 29 anos e seis meses de prisão pelo assassinato de Ana Rosa Pereira da Silva.

Como a polícia localizou o suspeito após o crime?

Imagens de câmeras de segurança auxiliaram a polícia a rastrear o trajeto de Vilson após o homicídio, permitindo sua prisão em um motel na cidade de Jesuítas.