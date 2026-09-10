PIT BULLS SOLTOS ENTRAM EM CASA E ATACAM CACHORRO NO BRASMADEIRA, EM CASCAVEL

Dois cães da raça pit bull que estavam soltos entraram em uma residência e atacaram outro cachorro na noite desta quarta-feira (9), no Bairro Brasmadeira, em Cascavel.

O momento do ataque foi registrado em vídeo pela equipe da CATVE. Nas imagens, moradores aparecem tentando afastar os animais e jogando objetos para salvar o cachorro.

O animal ficou ferido e foi levado pelos tutores para atendimento em um hospital veterinário.

Segundo moradores, os dois pit bulls já haviam sido vistos circulando soltos pela Rua Aloes Bartinik. Os responsáveis pelos animais eram procurados até o momento.

Crédito do vídeo @portalcatve

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