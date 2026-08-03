Ciclista de 65 anos sobrevive após queda impressionante de barranco de 8 metros em rodovia no Paraná

Um grave acidente envolvendo um ciclista de 65 anos mobilizou equipes de resgate na BR-376, em Ponta Grossa, após uma queda de oito metros de altura.

Um susto marcou o último sábado, dia 1, nas proximidades da rodovia BR-376, localizada em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Um ciclista de 65 anos sobreviveu após despencar de um barranco de aproximadamente oito metros de altura enquanto pedalava pela região.

O acidente ocorreu quando o homem trafegava por uma rua transversal à rodovia e, ao encontrar uma descida íngreme, percebeu que os freios da bicicleta falharam, impossibilitando a redução da velocidade necessária para realizar a manobra com segurança.

Conforme informação divulgada pelo g1, o ciclista perdeu completamente o controle da direção, colidiu contra uma árvore e acabou caindo do barranco, parando apenas na canaleta de escoamento de água da rodovia, enquanto a bicicleta ficou retida no meio do caminho.

Dinâmica do acidente e o relato do ciclista

De acordo com os dados fornecidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem relatou detalhadamente que a falha mecânica no sistema de frenagem foi o fator determinante para a perda do controle. O terreno acidentado da região contribuiu para a gravidade da queda.

A estrutura da rodovia, que conta com um barranco elevado, tornou o incidente ainda mais perigoso, mas, felizmente, o ciclista foi encontrado e atendido rapidamente pelas equipes de socorro que operam no trecho da BR-376.

Atendimento e estado de saúde da vítima

Após o impacto, o homem recebeu os primeiros atendimentos médicos prestados pelos socorristas da concessionária responsável pela administração do trecho rodoviário. O suporte inicial foi crucial para estabilizar a vítima antes da remoção.

Na sequência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o transporte do ciclista até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Até o momento, o nome do homem não foi divulgado pelas autoridades locais.

Segurança para ciclistas em rodovias

Este caso serve como um alerta importante para quem pratica o ciclismo, especialmente em áreas próximas a rodovias ou locais com relevo acidentado. A manutenção preventiva dos freios da bicicleta é um item de segurança que não pode ser negligenciado.

Especialistas recomendam que, antes de qualquer trajeto, o ciclista verifique o estado das pastilhas de freio, a tensão dos cabos e a integridade dos pneus. Em descidas, a cautela deve ser dobrada para evitar situações de risco extremo.

Perguntas frequentes sobre o acidente

Onde ocorreu o acidente com o ciclista? O caso aconteceu na beira da rodovia BR-376, em Ponta Grossa, no Paraná.

Qual foi a causa da queda do ciclista? Segundo o relato da vítima à PRF, o acidente foi provocado por uma falha nos freios da bicicleta durante uma descida íngreme.

Qual a altura do barranco de onde o homem caiu? O ciclista despencou de uma altura de oito metros antes de atingir a canaleta de escoamento da rodovia.

Quem realizou o socorro da vítima? O atendimento foi feito pelos socorristas da concessionária da rodovia e pelo Samu, que encaminhou o homem para uma UPA.

O estado de saúde do ciclista foi divulgado? As autoridades não revelaram detalhes sobre a gravidade dos ferimentos ou a identidade do homem de 65 anos.