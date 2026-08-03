O novo Concurso Transpetro terá editais publicados em agosto com vagas para níveis médio e superior e provas em todas as capitais em novembro

O novo Concurso Transpetro ofertará 281 vagas, além de formação de cadastro de reserva. A informação foi confirmada pela própria empresa por meio de nota enviada à imprensa nesta sexta-feira (31).

As inscrições serão abertas em agosto, de forma exclusiva no site da organizadora, a Fundação Cesgranrio, com as provas previstas para ocorrerem em novembro.

Resumo do novo Concurso Transpetro

Editais e inscrições Agosto de 2026 Banca organizadora Fundação Cesgranrio Vagas ofertadas 281 vagas e cadastro de reserva Nível de escolaridade Nível médio e superior Remuneração inicial Até R$ 15.034,81 Data das provas Previstas para novembro de 2026 Concurso Transpetro: 281 vagas confirmadas em 4 editais

Detalhes das vagas no Concurso Transpetro

Serão publicados dois editais para o quadro de terra: um destinado aos cargos de nível médio e outro para os de nível superior.

Para o quadro de mar, haverá um documento voltado aos oficiais e outro direcionado para suboficiais e guarnição.

O certame terá validade inicial de um ano e meio, podendo ser prorrogado por igual período.

Locais de atuação e provas

Quadro de terra: polos Norte/Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul;

polos Norte/Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul; Quadro de mar: abrangência nacional;

abrangência nacional; Aplicação das provas: todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal.

Cotas e paridade de gênero

A companhia realizará um sorteio preliminar antes da publicação dos editais para definir a alocação das vagas reservadas.

O objetivo do processo é garantir o cumprimento de 30% das oportunidades para grupos étnico-raciais e 10% para pessoas com deficiência (PcD).

“A medida visa reduzir a sub-representação feminina nas carreiras abrangidas pelo processo seletivo e na própria composição do quadro de empregados“, diz a Transpetro em nota oficial.

O mecanismo de paridade de gênero será aplicado na segunda fase do certame, assegurando a avaliação de mérito na classificação final.

Remuneração e pacote de benefícios

As remunerações mínimas iniciais podem chegar ao valor de R$ 15.034,81. Além dos salários, os novos empregados terão acesso aos benefícios vigentes no acordo coletivo da companhia.

Benefícios confirmados

Previdência complementar;

Benefício educacional;

Plano de saúde.

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Último Concurso Transpetro

Os últimos editais foram realizados em 2023 e, após prorrogação, já foram oficialmente encerrados. Ao todo, os últimos concursos ofertaram 1.600 vagas distribuídas em cargos de níveis técnico e superior de formação. No total, 71.834 candidatos se inscreveram no certame.

Para ficar por dentro de todas as informações sobre o novo Concurso Transpetro, cujos novos editais já estão oficialmente confirmados, não deixe de conferir nosso artigo completo sobre a seleção:

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