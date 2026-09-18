Cinco apostas do Paraná ganham a quina da Mega-Sena no concurso 3059

Cada aposta levou R$ 31.664,29; o prêmio principal foi para um bolão de Presidente Venceslau (R$ 101.970.706,05). Próximo sorteio: domingo (20).

Cinco apostas do Paraná acertaram cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 3059 da Mega-Sena, realizado na noite de quinta-feira (17). Cada uma das apostas simples premiadas recebeu R$ 31.664,29.

O prêmio principal do concurso saiu para um bolão de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, que levou R$ 101.970.706,05.

Números sorteados

01 – 02 – 07 – 18 – 33 – 35

Cidades e locais das apostas premiadas no Paraná

Colombo: aposta realizada em canal eletrônico;

Curitiba: aposta realizada na Loterias Trevo do Tarumã;

Farol: aposta realizada na Lotérica Farol;

Paranapoema: aposta realizada na Lotérica Poema;

Toledo: aposta realizada na Lotérica Oeste.

Próximo sorteio

O próximo concurso da Mega-Sena será realizado no domingo (20) e tinha prêmio estimado em R$ 28 milhões, segundo G1.

Como apostar

A Mega-Sena tem três sorteios semanais: às terças, às quintas e aos domingos. É possível apostar em qualquer lotérica do país ou pela internet, no internet banking da Caixa ou no site e no aplicativo das Loterias Caixa. Para participar é preciso ter mais de 18 anos; a aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6.

Fonte: G1, por Manuella Mariani.