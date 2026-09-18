Engavetamento no Contorno Leste da BR-376 envolve três caminhões e carro, deixando motorista ferida em Curitiba

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Um grave engavetamento foi registrado na manhã desta sexta-feira (18), por volta das 5h41, no Contorno Leste da BR-376, localizado no bairro Ganchinho, em Curitiba. O acidente envolveu três caminhões e um veículo de passeio, causando lentidão no tráfego da região.
Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, a colisão ocorreu em um trecho da rodovia que apresentava trânsito lento devido a obras em andamento. A dinâmica do acidente teria começado quando uma carreta não conseguiu frear a tempo, atingindo um Volkswagen Fox que seguia à frente.
O motorista Adilson da Silva, que conduzia um dos caminhões atingidos, relatou que o fluxo de veículos estava praticamente parado no momento da batida.
Segundo o relato, o condutor da carreta conseguiu desviar o veículo para o acostamento, o que acabou empurrando o Fox para a lateral. “O carreteiro que bateu no carro jogou de lado, senão ia acontecer uma tragédia. Ela nasceu de novo, ficou prensada, ainda bem que o carreteiro jogou de lado e o carro dela foi pro lado”, afirmou o motorista.
A condutora do Fox recebeu os primeiros atendimentos da equipe da concessionária Autopista Litoral Sul, responsável pela administração do trecho. Após o socorro, a vítima foi encaminhada para os cuidados médicos necessários.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para registrar a ocorrência e organizar o fluxo de veículos. Devido ao acidente, uma das pistas do Contorno Leste precisou ser interditada, gerando interrupções no tráfego local durante as primeiras horas da manhã.
Onde ocorreu o engavetamento? O acidente foi registrado no Contorno Leste da BR-376, na altura do bairro Ganchinho, em Curitiba.
Quais veículos se envolveram na colisão? O engavetamento envolveu três caminhões e um automóvel modelo Volkswagen Fox.
Houve feridos? Sim, a motorista do carro, uma mulher de aproximadamente 40 anos, ficou ferida e foi socorrida pela equipe da concessionária.
O que causou o acidente? Segundo relatos de Motorista, o trânsito estava lento devido a obras na rodovia, e uma das carretas não conseguiu frear a tempo.
Como está o trânsito no local? A PRF informou que houve interdição de uma das pistas no trecho do Contorno Leste após a ocorrência.