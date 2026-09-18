Polícia Federal prende dupla com R$ 2,5 milhões em espécie que seriam usados para compra de votos em Belém

A Polícia Federal deflagrou uma operação em Belém, no Pará, após prender dois suspeitos que sacaram R$ 2,5 milhões em espécie dentro de uma agência bancária.

A ação, que visa combater o poder econômico nas eleições, aponta que o montante teria como destino o financiamento ilegal de campanhas políticas na região. Os investigadores trabalham para identificar os beneficiários finais do recurso.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, o dinheiro apreendido é Suspeitos de ser proveniente de desvios de verbas públicas. Além do valor em espécie, os agentes apreenderam uma arma de fogo e materiais que passarão por perícia.

A operação contou com o apoio fundamental da Controladoria-Geral da União (CGU), que realizou o rastreamento financeiro para identificar a origem e a trajetória dos valores sacados antes que chegassem às bases eleitorais.

Esquema de corrupção eleitoral

As investigações da Polícia Federal indicam que os R$ 2,5 milhões seriam empregados diretamente em um esquema de compra de votos. A ação Polícia mira dois políticos locais que disputam o pleito no estado, embora nenhum deles tenha sido preso durante o flagrante no banco.

Possíveis implicações criminais

Os dois suspeitos detidos na saída da agência bancária permanecem à disposição da Justiça Eleitoral do Pará. Eles podem responder por uma série de crimes, incluindo corrupção eleitoral, peculato, lavagem de dinheiro, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e resistência à prisão.

O que diz a legislação brasileira

A prática de compra de votos é tipificada pelo artigo 299 do Código Eleitoral. A lei proíbe dar, oferecer ou prometer qualquer vantagem em troca de votos. As penalidades incluem reclusão de até quatro anos e multa, além da cassação do registro de candidatura e Inelegibilidades por oito anos.

Fiscalização intensificada

A prisão realizada no Pará faz parte de uma ofensiva da PF para coibir o uso de dinheiro desviado do orçamento público nas eleições. O uso de ferramentas de rastreamento financeiro em conjunto com a CGU tem sido a principal estratégia para desmantelar esses grupos antes da concretização dos ilícitos.

Perguntas frequentes:

Qual foi o valor apreendido pela PF? Foram apreendidos R$ 2,5 milhões em espécie.

Qual era o objetivo do dinheiro? Segundo a PF, o montante seria destinado à compra de votos e financiamento ilegal de campanhas.

Os políticos envolvidos foram presos? Não, os dois detidos eram suspeitos que realizavam o saque, mas a investigação mira políticos locais.

Quais crimes os suspeitos podem responder? Eles podem responder por corrupção eleitoral, lavagem de dinheiro, peculato, associação criminosa e porte ilegal de arma.

Qual a pena para compra de votos? A pena pode chegar a quatro anos de reclusão, multa e Inelegibilidades por oito anos, conforme a legislação eleitoral.