Cine Inclusão 60+ chega com 21 filmes para combater o etarismo e discutir o envelhecimento em SP, Campinas e Santos

O evento Cine Inclusão 60+ oferece uma programação cultural dedicada a debater o envelhecimento e o etarismo com 21 filmes gratuitos até o dia 27 de setembro.

O festival, que está em sua sexta edição, ocupa espaços culturais em São Paulo, Campinas e Santos. A iniciativa busca dar protagonismo às pessoas idosas, seja como personagens centrais das tramas ou como as criadoras das obras audiovisuais apresentadas.

A seleção deste ano é composta por 21 produções, incluindo filmes brasileiros e curtas-metragens de países como Japão, Reino Unido, Índia, Peru, Argentina e Estados Unidos. O objetivo é oferecer um panorama diverso sobre como diferentes culturas encaram o passar do tempo.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o evento propõe um olhar atento sobre experiências humanas que envolvem desejos, conflitos, autonomia e as complexas relações sociais que marcam a longevidade.

Diversidade de temas e destaques da programação

As obras selecionadas exploram a subjetividade do envelhecimento, indo além dos estereótipos comuns.

Entre os destaques da mostra está o curta-metragem Mulher Papaya, dirigido por Camila Tarifa. A obra recebeu reconhecimento importante no Festival de Gramado, onde foi premiada nas categorias de melhor roteiro e melhor filme, segundo a escolha do júri da crítica.

Fórum Brasil 60+ e o mercado de trabalho

Uma das grandes novidades desta edição é o fórum especial intitulado Brasil 60+ sob a Ótica das Mulheres do Audiovisual. O encontro surge como uma resposta ao crescimento expressivo da população idosa no país e suas consequências diretas no setor cultural.

O debate foca em temas cruciais como o mercado de trabalho, a permanência profissional, o reconhecimento de talentos e as desigualdades enfrentadas por essa faixa etária.

Como participar do festival

Para quem deseja acompanhar as sessões e participar das discussões, o acesso ao festival é totalmente gratuito. A programação completa e mais detalhes sobre os locais de exibição em São Paulo, Campinas e Santos estão disponíveis no site oficial do evento.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O Cine Inclusão 60+ é um evento gratuito? Sim, todas as exibições e atividades da sexta edição do festival são gratuitas para o público.

Quais cidades recebem o festival? A programação acontece nas cidades de São Paulo, Campinas e Santos até o dia 27 de setembro.

Quantos filmes serão exibidos na mostra? O festival apresenta um total de 21 produções, reunindo curtas e filmes nacionais e internacionais.

O que é o fórum Brasil 60+? É um espaço de discussão sobre o impacto do crescimento da população idosa no mercado de trabalho e na representação profissional no setor audiovisual.

Onde posso conferir a programação completa? Mais informações sobre os filmes e os horários das sessões podem ser consultadas diretamente no site oficial do evento.